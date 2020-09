Curacao.nu | Stichting Kitten Rescue Curaçao ontvangt Dierenambulance

Persbureau Curacao

Willemstad – Stichting Kitten Rescue Curaçao heeft afgelopen week een heuse Katten Transport Ambulance in ontvangst mogen nemen. De Katten Transport Ambulance is uitgereikt door Nederlands bekendste TV dierenarts Piet Hellemans in zijn ambt als ambassadeur van de goede doelen organisatie World Wide Animal Rescue (WWAR) en DierenLot uit Nederland.

“DierenLot komt op voor dieren in nood in Nederland, daartoe ondersteunen we, zelfstandige, lokale en regionale dierenhulporganisaties. Voor Curaçao doen we dit samen met WWAR. We zijn erg blij dat we het afgelopen jaar stappen hebben kunnen zetten met lokale dierenhulpverleners zoals Stichting Kitten Rescue Curaçao. Heel fijn dat er nu een Katten Transport Ambulance is op het eiland zegt Jan Krol, directeur van WWAR en DierenLot”

De Katten Transport Ambulance zal de aankomende jaren ingezet gaan worden om zwerfkatten in te vangen en te vervoeren van en naar sterilisatielocaties, om voer uit delen in de wijken en om gewonde katten op straat te helpen.

“Dit is natuurlijk geweldig en wij zijn WWAR en DierenLot enorm dankbaar. Het is een klein eiland maar als je weet hoeveel kilometers wij afleggen voor onze stichting dan schrik je. Deze Katten Transport Ambulance zorgt niet alleen voor continuïteit in onze mobiliteit maar we zijn nu ook volledig toegerust om kittens en katten adequaat te helpen op welke plek dan ook zegt Miriam Bleeker, voorzitter van de stichting.”

Stichting Kitten Rescue Curaçao werkt al langer intensief samen met WWAR en DierenLot in Nederland en ontvangt o.a. eenmaal per kwartaal voerzendingen waarmee mens en dier op het eiland door de stichting geholpen kan worden.

Bron: Curacao.nu