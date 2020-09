Curacao.nu | 23 positieve testen op zondag in Curaçao, negen op Bonaire

Persbureau Curacao

Gisteren testten 23 mensen op één dag positief op Corona. Van twaalf was de bron van de besmetting nog onbekend.

In totaal zijn sinds de uitbraak van het coronavirus in maart tot en met gisteren 360 mensen positief getest. Daarvan is er een overleden en zijn er 141 genezen of virusvrij. 218 mensen zijn actief besmet. Eén patiënt ligt voor behandeling in het ziekenhuis.

Op Bonaire kwamen er gisteren negen besmetting bij. De teller staat daar nu op 72 actieve besmettingen. Twee patiënten liggen in het ziekenhuis, één patiënt is overleden.

Bron: Curacao.nu