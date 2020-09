Curacao.nu | Man doorzeefd met kogels – update

Persbureau Curacao

Gisteravond is een man doorzeefd met kogels. Hij zat in zijn auto, die geparkeerd stond voor een minimarket op de Rooseveltweg. Twee mannen kwamen op de auto af en vuurden zeker 60 kogels op hem af.

Het slachtoffer is later geïdentificeerd als de 33-jarige Rosandy Balentina. Hij overleed ter plaatse. Een vrouw die in een geparkeerde auto daarnaast zat, werd geraakt in haar gezicht. Zij is met spoed naar het CMC gebracht, haar toestand is onbekend.

Vier jonge omstanders werden later aangehouden omdat zij door het gele lint van het plaats delict wilden betreden. De politie loste waarschuwingsschoten om ze tegen te houden.

Bron: Curacao.nu