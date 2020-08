Curacao.nu | Lokale boot slaat om op weg naar Venezuela

Persbureau Curacao

Een boot op weg naar Venezuela met hulpgoederen is vrijdagochtend omgeslagen. Een vaartuig dat in de buurt was bood hulp en riep de Kustwacht op.

Drie personen waren toen al uit het water had gehaald. Het Steunpunt Parera heeft meteen een Metal Shark erop uitgestuurd om te assisteren. Ook het Stationsschip is naar de locatie gegaan en heeft één van hun frisc interceptors gestuurd om te assisteren.

Bij aankomst trof de ploeg van de Metal Shark drie personen met de Venezolaanse nationaliteit aan. In eerste instantie zijn zij naar de steiger van Sta. Barbara gebracht om uit te zoeken wat er was gebeurd.

De drie wonen al twee jaar op Curaçao en hadden de boot, “TISORANJE”, drie maanden geleden gekocht. Zij hebben voedsel en kleding ingezameld voor hun familie in Venezuela en waren donderdagavond om 22:00 in de avond vertrokken uit het Spaanse Water op weg naar Venezuela.

Het kustwachtpersoneel heeft uit voorzorg mondkapjes uitgedeeld, hoewel de personen Venezuela niet hebben bereikt. De personen zijn daarna naar Rio Canario overgebracht en aan het politie overhandigd.

De Metal Shark en de Frisc hebben nog om de omgeslagen boot gezocht en hebben wat zakken met voedsel en kleding gevonden. De punt van de boot was toen nog zichtbaar.

Bron: Curacao.nu