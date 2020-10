Curacao.nu | Lage geboortecijfers Curaçao, maar effect lockdown nog niet meetbaar

Persbureau Curacao

Willemstad – Met nog drie maanden te gaan lijkt het aantal geboorten op Curaçao voor dit jaar aanzienlijk terug te lopen.

De teller staat nu op ruim 1100 en daarmee zou 2020 uiteindelijk uitkomen op rond de 1500 nieuwe baby’s.

Normaal komen er elk jaar gemiddeld 1900 baby’s bij. Het effect van de lockdown als gevolg van Corona is nog niet meetbaar. Dat is pas te zien in december en januari, 9 maanden nadat er een avondklok werd ingesteld op Curaçao.

Bron: Curacao.nu