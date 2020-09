Curacao.nu | Hospice heeft 2 nieuwe zuurstofmachines dankzij crowdfunding

Persbureau Curacao

Willemstad – Dankzij een crowdfund-actie heeft Hospice Arco Cavent twee nieuwe zuurstofmachines kunnen aanschaffen.

De actie is mede een succes geweest dankzij de gift van de Stichting tot Beheer van Zorg en Hulpmiddelen, maar ook vanwege particulieren in binnen- en buitenland die bereid waren een donatie te doen.

Vanwege de bezuinigingen in de gezondheidszorg wordt zuurstof niet meer vergoedt door de SVB. Omdat het hospice afhankelijk is van donaties was dat nieuws een financiële strop. Vanwege de hoge kosten moest er gezocht worden naar oplossingen wat resulteerde in de aanschaf van een zuurstofmachine.

Er zijn twee machines met extra accessoires aangekocht, waardoor nog kostenbesparender gewerkt kan worden. Om de kwaliteit van leven te vergroten in de laatste fase van het leven kan zuurstof rust geven waardoor angst kan verminderen.

Voor mensen die in het hospice verblijven is genezing niet meer mogelijk. Doel van de hospicezorg is om comfort te geven voor de bewoners en hun naasten. De zorg wordt afgestemd op persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden.

Het Hospice draait voor een groot deel op donaties van bedrijven en particulieren. Arco Cavent is het eerste Hospice op Curaçao dat uitsluitend met vrijwilligers werkt.

Bron: Curacao.nu