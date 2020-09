Curacao.nu | Chata: een op de vier hotelkamers bezet

Persbureau Curacao

Willemstad – Een op de vier hotelkamers was in augustus bezet. Vergeleken met augustus vorig jaar een drama.

Toen was de bezetting, volgens CHATA, bijna 76 procent, drie op de vier kamers.

De cijfers zijn gebaseerd op de negen grote hotels van het eiland. In totaal verwelkomde Curaçao ruim 9000 toeristen, waarvan 7500 uit Europa kwamen.

Een op de vijf Europese toeristen verbleef in een groot hotel, de rest verbleef bij familie of vrienden of in een alternatieve accommodatie.

Bron: Curacao.nu