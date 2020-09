Curacao.nu | Duikers kwamen uit Venezuela

Persbureau Curacao

Willemstad – De twee duikers die maandag omkwamen tijdens werkzaamheden onder water, kwamen uit Venezuela.

De duikers werkten in opdracht van Damen Shiprepairs bij het B-dok en waren in dienst bij Curaçao Industrial Diving. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

De Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn doen onderzoek.

Naar verluidt doken de twee met scuba-equipment, wat in strijd zou zijn met de regels van industrial diving.

Bron: Curacao.nu