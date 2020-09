ParadiseFM | Willems weer aan het trainen

De Curaçaose voetballer Jetro Willems heeft na maanden blessureleed de training hervat bij zijn club Eintracht Frankfurt.

Afgelopen seizoen was hij verhuurd aan Newcastle United. Op zaterdag 18 januari 2020 kwam Willems verkeerd terecht na een duel met Callum Hudson-Odoi van Chelsea. Hierbij scheurde hij de kruisband in zijn linkerknie af. Na maanden revalidatie is Willems weer begonnen met trainen.

Enkele maanden geleden maakte Willems een bijzondere documentaire op Curaçao. Hierin bezocht hij de SDKK-gevangenis en praatte en voetbalde uitgebreid met de gevangenen.

De documentaire werd uitgezonden op Telecuracao en is nu nog te zien via Cariflix.

Bron: ParadiseFM