Curacao.nu | Curaçao kent vandaag 22 nieuwe besmettingen

Persbureau Curacao

Willemstad – Vandaag is bij de persconferentie bekend gemaakt dat er 22 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Ook is er een iemand opgenomen in het ziekenhuis. Daar liggen nu drie coronapatiënten.

De patiënt die in het ziekenhuis is opgenomen, is overgevlogen vanuit Bonaire voor verdere medische zorg. Dat laat epidemioloog Izzy Gerstenbluth weten.

Ook verwacht hij dat een van deze drie patiënten vandaag naar huis kan. Er zijn 14 mensen genezen. Het totaal aantal actieve besmettingen staat nu op 220.

Bron: Curacao.nu