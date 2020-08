Persbureau Curacao

Sinds de heropening van de grenzen voor landen op de veilige lijst, zijn er 8195 toeristen op Curaçao geteld, dat meldt het CTB.

83 procent hiervan kwam op vakantie vanuit Europa, 11 procent vanuit de Caribische regio. Het merendeel van de toeristen is afkomstig uit Nederland, maar ook Duitsland en België weten Curaçao weer te vinden. Meer dan de helft van de toeristen verbleef in ‘alternatieve accommodaties’ zoals de CTB ze noemt, 45 procent in resorts.

Bron: Curacao.nu