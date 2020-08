Curacao.nu | Drie arrestaties vanwege heling

Persbureau Curacao

Gisterochtend vroeg heeft de politie een inval gedaan in een huis in Kirindongo abou. Daarbij zijn een man van 55 en een vrouw van 57 jaar aangehouden.

In de kelder van hun huis werd gestolen elektronica en andere hardware gevonden. De spullen waren afkomstig van een inbraak in augustus bij Satex Cash en Carry in Muizenberg.

Op het terrein werd ook een marihuanaplantage ontdekt en water en stroom bleek illegaal afgetapt. Gisteravond meldde zich een derde verdachte, de zoon van het koppel dat die ochtend was gearresteerd.

Bron: Curacao.nu