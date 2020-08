Marhainska Sakoetoe komt deze maand uit met een studiegids voor Caribische jongeren. Het heet Hulanda? Stò’i nèk!

Vrij vertaald: Holland dat meen je niet. De auteur is zelf in 2007 naar Nederland gekomen om te studeren en inmiddels werkzaam in de jeugdzorg. De studiegids geeft praktische tips hoe om te gaan met heimwee, depressie, tegenslagen en het creëren van een nieuwe routine.

Het voornaamste doel is dat dit boek bijdraagt aan het succes van bursalen in Nederland.

Bron: DolfijnFM