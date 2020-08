Curacao.nu | Tarieven consultants overheid omlaag

Met tarievenlijst | Persbureau Curacao

Kralendijk – De regering heeft de tarieven voor het inhuren van consultants drastisch aangepast. Uitgangspunt is maximaal 130 procent van het salaris van de premier.

Vooral senior consultants moeten fors inleveren. Zij konden maximaal 2100 gulden per dag in rekening brengen, dat is nu teruggebracht naar 1271. 829 gulden minder.

De tarieven zijn ingegaan met terugwerkende kracht vanaf 1 juni en gelden ook voor bestaande contracten. De maatregel vloeit voort uit de Nederlandse voorwaarden voor coronasteun.

Bron: Curacao.nu

Naschrift KKC

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

2020 08 07 – Rhuggenaathnorm – Aanpassing Consultancy Tarieven 20200629 by Knipselkrant Curacao on Scribd