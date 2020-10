Curacao.nu | Kenley Jansen houdt zicht op World Series

Persbureau Curacao

Kenley Jansen heeft met Los Angeles Dodgers nog uitzicht op deelname aan de World Series. De werper uit Curaçao won met zijn club van Atlanta Braves (7-3).

Jansen verscheen in de negende inning op de heuvel en gooide drie tegenstanders uit. Los Angeles Dodgers verkleinde de achterstand tot 2-3.

De honkballers van Houston Astros hebben een beslissende zevende wedstrijd afgedwongen in de finale van de American League tegen Tampa Bay Rays. Ze waren hun tegenstander met 7-4 de baas.

Astros is pas de tweede ploeg in de geschiedenis van de hoogste honkbalcompetitie van de Verenigde Staten die in de play-offs is teruggekomen van een achterstand van 3-0, na Red Sox in 2004. De winnaar van de tweestrijd plaatst zich voor de World Series.

Bron: Curacao.nu