Column Youp | Voetveegpietjes

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op een geheime locatie zonder publiek. Op Schiermonnikoog gaat de roddel dat het Rottummerplaat wordt. Daarom scharrelen er al weken vier fregatten van de Koninklijke Marine rond het eilandje.

Er gaan veel geruchten over het draaiboek. Iemand had het over een zwarte transseksuele Sint, die begeleid wordt door een roedel Romeinse slaafjes. Dat laatste zou dan een geschiedkundige knipoog naar ons lelijke VOC-verleden zijn. Maar er gonzen ook andere scenario’s. Zo wordt Lange Frans als goedheiligman genoemd en die zou slechts twee Pieten meenemen: Doutzen Kroes en Arie Boomsma. Het paard van de Sint is sowieso bruin en de pepernoten zijn uiteraard vega.

GroenLinks wil Akwasi als Sint met Johan Derksen en René van der Gijp als zijn voetveegpietjes, maar dat gaat zo goed als zeker niet door. Akwasi zag er de humor wel van in, hoewel hij wilde dat Wilfred Genee naast het paard zou lopen en heel hongerig de hielen van Sinterklaas zou likken. Wilfred was akkoord, maar Johan en René vonden dit te plat. Die zijn van de iets meer fijnzinnige satire. Zij zouden dan ook niet komen. Volgens vrienden van Johan en René is dat grootspraak. Even rinkelen met de buidel en dan komt alles alsnog dik in orde.

Over het vervoer van de Sint is iedereen het eens. Het gezapige bootje van Jannie en André van Duin mag hem halen en brengen. Zij varen uiteraard mee en willen de Sint eerst nog even langs een paar romantische plekjes voeren.

Dit is nog niet helemaal zeker omdat Willem-Alexander zich ook gemeld heeft. Hij schijnt onlangs een speedboot van twee miljoen euro te hebben gekocht en die wil hij aan zijn volk tonen. Ook als dank omdat hij er volgend jaar als enige Nederlander 1,3 miljoen bijkrijgt. Hij overweegt daar, gezien de financiële stand van het land, vanaf te zien. Het bootje wil hij na de intocht aan de zeehondenopvang in Pieterburen schenken. Maar die vinden het een ordinaire proletenboot. De Waddenzee onwaardig. Zij noemen dit soort zaken een easy toy. Hiermee doelen ze op seksspeeltjeshandel Easy Toy uit Veendam. Die heeft een jaaromzet van 61 miljoen euro. In een keer snap je die nachtelijke aardverschuivingen daar. Het bedrijf wil de voetbalclub Emmen steunen als shirtsponsor. Dat vind ik ronduit raar. Ik zou in dit geval toch echt de naam van het bedrijf voorop de broek zetten. Voorlopig gaat de deal niet door. Waarom niet? Geen idee.

Ik schrijf dit stukje op vrijdagmiddag aan de Noord-Hollandse kust waar ik duizenden Duitsers halsoverkop zie vluchten. Anders moeten ze in quarantaine. Ik mijmer zacht: „Als mijn ouders hadden geweten dat je ze zo gemakkelijk weg krijgt…”

Zelf ben ik ook gehaast omdat ik zondagmiddag om kwart voor vijf in de Johan Cruyff Arena naar Ajax-RKC mag. Twee dagen van tevoren moeten we namelijk op ons stoeltje zitten nadat we eerst op zeven formulieren hebben ingevuld dat we geen verhoging, geen snot en geen diarree hebben. Na de wedstrijd moeten we tot maandagochtend elf uur blijven omdat we een voor een het stadion moeten verlaten. Nee, ik heb er echt zin in.

Er woedt iets in me. Iets rebels. Ik voel muiterij aankomen. Niet alleen bij mij, maar bij het hele land. Ik merk het ook aan mijn overwegend beschaafde vrienden. Ze zijn coronamoe. Coronabeu is misschien een beter woord. Dom want ik weet wat de ziekte inhoudt. Maar toch.

Ik heb zin om een politieagent op zijn muil te timmeren. Die zijn toch corrupt. Ik doe het niet. Ik dreig alleen. Ik zeg later wel sorry. Hoewel? Ik ken geen officier van justitie die…

Zal ik nu vast een bedragje naar een goed doel overmaken? Daarna zeg ik sorry. En daarna wil ik een lintje. Omdat ik heel spontaan en oprecht sorry heb gezegd. En als ik later alsnog een boete krijg, zal ik het bedrag dat ik inmiddels aan dat goede doel betaald heb dan terugvragen?

Bron: NRC Handelsblad