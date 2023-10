PBC | Centrale Bank: Aanzienlijke risico’s bedreigen economische groei Curaçao

Afgelopen week speelde ik drie dagen in theater Spant in mijn geboortestreek. Van de directie kreeg ik donderdag, omdat het daar mijn laatste voorstellingen waren, een mooie foto die fotograaf Pim Westerweel in 1976 van mij geschoten heeft.

Je ziet een lenige jongen van 22 die hoog in de lucht springt. Niet gefotoshopt. Een jongeman met een weelderige bos haar. In die tijd had ik nog geen seizoenkaart, maar bezocht ik wel alle thuiswedstrijden van Ajax. Vak F dat later de F-side werd.

Of ik inmiddels een ouwe man ben? In de spiegel zie ik het zelf nog niet, maar als je op internet leest dat je door een of ander showbizzmiepie genoemd wordt om Maarten van Rossem bij De Slimste Mens op te volgen, dan schrik je. Zo erg is het toch nog niet? Wel dus.

Een vriend van mij appte mij dat het hem geen aantrekkelijk baantje lijkt om als quasi intellectuele mompelbejaarde vooraf ingestudeerde weetjes te spuien. Volgens hem zijn er op dit moment spannender functies vacant. Voorzitter van de fanclub van Marco Borsato bijvoorbeeld. Of motivatiecoach bij het CDA. Huwelijkstherapeut bij Donald en Melania. En het Amsterdamse conservatorium zoekt een seksuele voorlichter. Ik weet wel wat BN’ers die daar nu tijd voor hebben.

Mijzelf lijkt het het leukst om directeur van de Amsterdamse paniekvoetbalclub Ajax te worden. Om als schone bezem even langs de Johan Cruijff Arena te gaan. Niet alleen om de verse scherven bij de hoofdingang op te vegen, maar ook om met een hogedrukspuit door de bestuurskamers te gaan. Want er is daar een hoop werk aan de winkel. Beunbaantjeskoning Pier Eringa heeft gelukkig zelf ingezien dat hij zo snel mogelijk moest opzouten. We mogen hopen dat die dames in de RvC inmiddels ook weten dat ze met hun door PSV aangeboden inferieure Philips-apneuapparaat heerlijk hebben zitten snurken. Hoewel? Die Georgette Schlick is baas bij een bedrijf waar ze soaps maken, dus die vindt ongetwijfeld dat ze gemakkelijk kan aanblijven. En mevrouw Mosman heeft als Chief Financial & Risk Officer ook niet erg zitten opletten toen Sven Mislintat meer dan honderd miljoen door het putje spoelde. Maar zij heeft ooit carrière gemaakt bij KPMG. Dat zijn die losers die onder leiding van Roger van Boxtel massaal hebben gefraudeerd bij het invullen van allerlei toetsen. Allebei wegwezen dus.

Of Jan van Halst mag blijven? Ik hoor hem al een tijdje zingen: “Waar is hier de nooduitgang?” Ik wil hem die wel wijzen. En wie dan mee mag lopen is de Chief Sports Officer Maurits Hendriks. Al wandelend zal ik hem confronteren met de teksten op zijn eigen website. Daar schrijft hij namelijk dat goed leiderschap vooruitkijken is. Dat je hoge doelen moet stellen. Niet tevreden achteroverleunen, maar bepalen wat er nodig is om volgend jaar wéér de beste te zijn.

Heerlijke tekst, maar daarna ga ik een Loserstaxi voor Jan en Maupie bellen.

En dan? Met wat deskundigen door het spelersbestand vlooien en een groot aantal kneuzen een vrije aftocht geven. Van mijn part nog een miljoentje smartengeld per stuk meegeven. En eerlijk zeggen dat we met een hele club idioten na het vertrek van snikkelzwaaier Overmars behaagziek hebben zitten tukken. Dat de rot diep in het beton van de ArenA zit. En dat de F-side methodes gebruikt die we allemaal verafschuwen en veroordelen, maar dat ze wel gelijk hadden.

En dan? Dan gaan we voetballers zoeken. Jonge jongens zonder slurpende zaakwaarnemers. Mannetjes die we met clubiconen zelf gaan opleiden. We worden weer een voetbalclub. Geen handelshuis meer en ook geen pinautomaat. En we geven de vaste supporters hun bij de opening van de Arena beloofde parkeerplek terug. Omdat ze daar toen voor betaald hebben. De kaviaarkleuters en de bitcoincowboys in de business-seats gaan maar een stukkie lopen. Gewoon omdat hondstrouwe supporters voorgaan.

En bier wordt gedronken en niet gegooid. En vuurwerk alleen aan de bal. Het gaat even duren, maar het gaat lukken. Maar dan moeten Leo en Michael me wel bellen.

Bron: NRC Handelsblad