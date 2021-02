Column Youp | Is dat nou nodig?

Bij ons thuis zijn we in een opperbeste stemming sinds we Hugo de Jonge van werkelijk alles de schuld mogen geven. Dus niet alleen van de vaccinatiechaos met die rij bibberende bejaarden bij de Brabanthallen. Nee, gewoon van alles krijgt onze Hugo de schuld.

Als bij ons de boter, de pindakaas of het toiletpapier op is dan roept er iemand dat Hugo dat zou regelen. Maar we trekken het ook breder. Als bij de amateurclub Ajax een boterletter vergeten heeft om de duurste aankoop ooit op een belangrijk lijstje voor de UEFA te zetten dan noemen wij die dombo zonder verder onderzoek Hugo de Jonge.

Net als de arts van de vrouw van doelman Onana, die vergeten had om tegen haar te zeggen dat haar man niet uit haar pillenpotje mag snoepen. Die dokter heet vanaf nu ook Hugo de Jonge. Wel grappig dat de UEFA net langs kwam op de dag dat hij stomtoevallig dat ene pilletje uit haar assortiment had genomen. Vrees dat Van der Sar weer aan de bak moet. Die is beter dan die bejaarde Stekelenburg.

Wat Onana tijdens het jaartje schorsing moet doen? Misschien is wielrennen een goede optie. In plaats van Tom Dumoulin, die trouwens ook wel aan een opwekkend pilletje toe is. Ondertussen wordt er flink gescholden in de Johan Cruijff Arena. Hou het dak maar even dicht. Niet alleen voor de sneeuw.

Wie we deze week nog meer Hugo de Jonge noemen? De mevrouw die in 2007 tegen een officier van justitie zei dat ze namens het Kabinet van de Koningin belde. Ze vroeg of die zaak tegen die arme Julio Poch niet kon stoppen. Wel weer een lekker koninklijk paniekvoetbalverhaal. Welke koningsgezinde vazal had gelekt richting de Oranjes? Jan Peter Balkenende? Piet Hein Donner? Dit blijft een eeuwig mysterie. Zoals we ook nooit te weten komen wie er uiteindelijk gebeld heeft naar het voor leken volstrekt onbekende Eurojust. Wie dat was? Prinses Petra die het voor haar zielige schoonzus op nam? Of de vrouw van die Lange zoals Mabel nog altijd in mijn stamkroeg genoemd wordt? Een Wassenaarse vriendin van Max kan natuurlijk ook. Een overmoedige bakfietsmoeder die na drie lauwe Chardonnay een brutaal belletje heeft gepleegd. Nu in 2021 zou ik balorig gokken op gravinfluencer Eloise, die een gezonde hekel heeft aan alle benauwde regeltjes en kinderachtige protocollen. Maar die was toen vijf. Deze zaak wordt uiteraard ook nooit opgelost. Trix, Max en Lex hebben heel goed gezocht en niks gevonden. En dan zijn we klaar. Maar het is goed om als volk te weten hoe deze Duitse familie hun positie goed in de gaten houdt en niet schuwt om zich ergens indirect mee te bemoeien. Ze doen er echt alles aan om binnenkort voor altijd uitgezwaaid te worden.

De leukste regel uit dit nieuwsbericht was het zinnetje ‘Is dat nou nodig?’ Het onderzoek was volgens de koninklijke belmevrouw namelijk zielig voor Maxima. Niet voor al die onschuldige types die zonder parachute uit die vliegtuigen geflikkerd zijn. Die zijn toch al dood. Net als de arts die die arme Aleksj Navalny in het ziekenhuis van Omsk niet liet sterven nadat Poetin zenuwgas in zijn onderbroek had gestopt. Dat was dom van die dokter. Hij werd hierdoor de Hugo de Jonge van dat hospitaal en kon voor altijd vertrekken.

En wie is eigenlijk de Hugo de Jonge van onze nationale trots Shell dat een gezellig verlies van meer dan 20 miljard heeft geleden? Of zijn wij dat allemaal omdat we door de pandemie veel te weinig rijden en vliegen? De schatkist lijdt er gelukkig niet onder omdat deze olieboeren amper belasting betaalden.

Of de voorzitter van het Japans Olympisch Comité ook een Hugo de Jonge is? Hij heeft de woede van veel vrouwen op de hals gehaald door te vertellen dat vergaderingen met deze schepsels zich maar voortslepen omdat ze veel te veel praten. Inmiddels heeft het watje zijn excuses aangeboden. Terwijl deze Hugo natuurlijk gewoon gelijk heeft. Het moest waarschijnlijk van zijn vrouw.

