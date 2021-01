Column Youp | Afscheidsdreun

Is Hiddema alweer terug bij Forum? De wispelturige draaideurpoliticus twijfelt wederom. En Thierry staat ondertussen bij de bejaarde Theo op de ramen te bonken of hij alsjeblieft weer met zijn splintertje mee wil doen. Baudet weet ook wel dat de oude advocaat zijn laatste strohalm is.

Aan hem heeft hij meer dan aan die rare Lange Frans met zijn wappie-wappie-graancirkelgeneuzel. En zeker meer dan aan die Freek Jansen. Een andere vriend van mij schrijft steevast Janssen in plaats van Jansen. Flauwe humor waar ik persoonlijk dol op ben.

Hoe zal Thierry woensdag naar de bestorming van het Capitool hebben gekeken? Begripvol? Instemmend? Jaloers? En zijn politieke partner Freek? Vond die het wat? Ik ben zo bang dat de fijnzinnige heren allebei heel erg genoten hebben. Gaan zij op zeventien maart aanstaande ook blaten dat ze bestolen zijn? Wat vonden ze van de politiebescherming van het hart van de Amerikaanse democratie?

Bij de BLM-demonstratie stond er op bevel van de president een compleet leger klaar om de demonstranten af te schrikken, terwijl er nu slechts één bromsnor op de ‘patriotten’ stond te wachten om de deur open te houden. En met ze op de foto te gaan.

En nu? Nu moet die arme bibberbejaarde Biden het daar gaan oplossen. Hij zal dat zo beschaafd mogelijk proberen. Dat vrees ik tenminste. Maar of dat lukt? En de patiënt zelf? Donald dus. Ik heb geen idee. Als ik morgen lees dat ie een kogel door zijn geblondeerde kop gejaagd heeft ben ik niet verbaasd. En als hij moet vluchten voor de vele aangiftes die op hem schijnen te wachten, zou het best eens kunnen dat hij asiel aanvraagt bij zijn democratische voorbeeld Kim Jong-un.

Maar of hij over vier jaar nog een nieuwe termijn gaat proberen? Ik vrees dat een aanzienlijk deel van zijn vierenzeventig miljoen kiezers afhaakt. Hoewel? Het blijven Amerikanen. Die zijn knetter. En het is politiek. Daar zijn ze allemaal gestoord. Binnenkort gaat bij ons in het parlement Lodewijk Asscher schaamteloos Kamervragen stellen aan Mark Rutte over de schandalige kinderopvangtoeslagaffaire. Ik bedoel maar.

Of ik afgelopen woensdag naar de cowboybeelden heb gekeken? Ademloos zelfs. Zeer geamuseerd en geen seconde verbaasd. Ik was het zo grondig met Maarten van Rossem eens. Vier jaar heeft de liegende psychoot Trump hier systematisch naartoe gewerkt en hij kon bijna niet anders meer dan vechtend ten onder gaan. Hij moest wel. Zijn aanhang bestaat uit diepgelovigen, die meer wapens en bijbels dan hersencellen hebben. Die allemaal zeker weten dat god wit en rechts is en absoluut niet van socialisme houdt. Waar houdt god wel van? Chocoladevla? Griesmeelpudding? Wat vindt god eigenlijk lekker?

Ondertussen ligt de hele wereld blauw van het lachen. Niet alleen om Trump, maar ook om die stormende aanhang in hun carnavalsoutfit. Liep Marco Kroon er eigenlijk tussen in zijn kikkerpak? Die houdt ook wel van een uitje. En onze niet te vermijden ‘minister van feest’ Johan Vlemmix?

Het worden nog tien bijzondere dagen voordat oom Donald echt weg is. Gaat hij nog wat doen? Hoe verlaat hij uiteindelijk het Witte Huis? Hij zegt dat hij hoffelijk zal vertrekken. Maar wie gelooft hem nog? Gooit hij ruiten in? Sloopt hij alle spiegels in het pand? Laat hij een drol achter in een keukenla? Pist hij in de planten? Hangt hij aan alle muren honderden foto’s van zichzelf? Of hangen die er al?

Eerlijk gezegd reken ik nog wel op een smerig stuntje van de oude idioot. Hij zal de deur niet zacht achter zich dichttrekken en de sleutel onder de mat leggen. En op die mat staat ook niet Welcome Joe! Wat zal hij doen? De maairobot zo programmeren dat hij heel groot ‘Fuck You’ in het gazon van de voortuin schrijft? Voor straf Melania achterlaten om mevrouw Biden jaloers te maken? Of staat er ‘Grab’em by the pussy’ boven de echtelijke sponde? Het zou allemaal zomaar kunnen. Net als die atoombom op Iran. Of Mexico.

Bron: NRC Handelsblad