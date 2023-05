Carls’ blog | Broedertwist?

We begonnen ons al zorgen te maken over onze onvolprezen junior-gevmin Carls Manuel. Al maanden geen domme streek meer uitgehaald en ook het zeer vermakelijke ‘His excellencies weekly report’ is al tijden niet verschenen.

Maar het blijkt stilte voor de storm: achter de schermen – kwaaddenkenden zullen zeggen: stiekem – werkt onze handelsreiziger in ophef en vertier aan een pr-offensief dat zijn weerga niet kent. Daarvoor heeft hij een heus lobbybureau ingehuurd Castro Communicatie ingehuurd. Het mag wat kosten dus.

Van dat bureau kun je niet zeggen dat ze geen verstand van pr hebben. De inkt van de door Manuel ondertekende opdracht was niet opgedroogd of ze maakten het nieuws wereldkundig. Hoewel, je kunt ook stellen dat je als onderneming wel heel wanhopig moet zijn als je denkt indruk te maken met een klant als Manuel… Anderzijds: oprichter van Castro Communicatie is Frits Huffnagel, verkoper van als ‘citymarketing’ verpakte gebakken lucht. Dat schept een band.

Hij weet bovendien ontzettend veel af van het Eurovisie Songfestival. Misschien dat de gevmin die een carrière als zanger ambieert, heeft gedacht via het borrelnetwerk van Frits het fundament te leggen voor een artistieke carrière nadat zijn ambtstermijn is afgelopen.

Wij van de Knipsel vragen ons wel af hoe het nu verder moet met The King die op het Curaçaohuis is binnengehaald als media-expert. Het zal toch niet zo zijn dat broerlief aan de kant is geschoven voor Frits. En waar we ook benieuwd naar zijn, is de rekening die de belastingbetaler op Curaçao mag ophoesten. Haagse lobbybureaus schrikken niet terug voor een uurtarief van 400 tot 600 euro.

Stay tuned.

