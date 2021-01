CaribenVandaag | Advocate maakt hoofdredacteur Knipselkrant uit voor ‘trut’

Willemstad – Advocate Willemieke Princée van het advocatenkantoor OX-Wolf in Willemstad heeft hoofdredacteur Nardy Cramm van de Knipselkrant Curaçao uitgemaakt voor ‘trut’.

Princée doet dat in een email die zij naar haar cliënt, de vanuit Curaçao opererende Nederlandse zakenman George van Zinnicq Bergmann, eigenaar van een wereldwijd conglomeraat van trustkantoren, stuurde. De advocate informeerde Bergmann over de uitspraak in kort geding die zij namens hem tegen Cramm had aangespannen.

De rechter legde de Knipselkrant op een rectificatie te plaatsen, kennelijk tot grote blijdschap van Princée, want die schrijft aan Bergmann: “Voelt heel goed om die trut even op haar plaats te zetten!”

Bergmann kwam enkele weken geleden in het nieuws omdat een door hem c.q. zijn trustbedrijf opgerichte en bestuurde exploitant van online kansspelen wegens illegale activiteiten door de Nederlandse Kansspelautoriteit een boete van 500.000 euro opgelegd kreeg.

Bron: Cariben Vandaag

Naschrift KKC