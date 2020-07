AVC | Knops en Rhuggenaath of hoe het ook anders had gekund….

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Zo af en toe krijg je berichtjes in je mailbox, die een glimlach op je gezicht toveren. Dit weekend gebeurde dat in ieder geval met mij. Een ‘transcript’ dat ik graag doorstuur naar premier Eugene Rhuggenaath en staatssecretaris Raymond Knops. Met het advies om over de vorm nog eens na te denken. Het had kennelijk ook anders gekund…

Knops: ,,Bon dia Eugene, kom binnen. Bon bini. Goeie vlucht gehad?”

Rhuggenaath: ,,Goedemorgen Raymond, dank je. Ja, de reis is vlot verlopen. Al heb ik economy gevlogen om het goede voorbeeld te geven, dat we ook als regering – hoe zeg jij dat ook al weer -, de tering naar de nering zetten. Ik had mazzel dat de KLM mij een upgrade gaf naar een comfortstoel.”

Knops: ,,Dat is niet bedoeling. We hebben de KLM een paar miljard geleend, dan moeten ze niet meteen van het geld van onze belastingbetalers Sinterklaas gaan spelen. Maar goed, ik ben blij dat je er bent. Ik stel voor dat we eerst onder vier ogen praten, met de deur dicht.”

Rhuggenaath: ,,Okay, als je maar niet denkt dat we onze autonomie laten afpakken. Dan krijg ik het grootste gedonder in de coalitie. Vraag maar aan Hirsch Ballin hoe Suzy tekeer kan gaan. Ik zou met jouw postuur sowieso uitkijken voor haar. Ze vreet je met huid en… oh nee, je hebt geen haar… En op de MAN kan ik ook niet bouwen. Die kruipen zo weer op schoot bij de MFK en KdNT.”

Knops: ,,Maak je geen zorgen Eugene. Ik weet dat jij gegijzeld wordt door onbetrouwbare coalitiegenoten en dat de oppositie veel weg heeft van een criminele organisatie. En dan heb jij ook nog te maken met de vakbonden die door vriend Maduro worden gesponsord. Om van de elite maar te zwijgen die rijk zijn geworden over de rug van hardwerkende burgers en van elke crisis nog rijker willen worden. Juist daarom wil ik je een voorstel doen, waarmee je in een keer afrekent met die hele bende omdat ik je tot de held van het volk maak.”

Rhuggenaath: ,,Als dat zou kunnen… Vorige week werd ik bijna gelyncht. En in sommige media word ik neergezet als een slappeling. Als ik zou doen wat goed is voor het land, is het over en uit met mijn politieke loopbaan en krijg jij te maken met een stelletje boeven. Zoals Gijs de Vries die Miguel Pourier in de steek liet. Hij kreeg er Myrna Godett voor terug. Als jij graag zaken wil doen met premier Amparo moet je vooral zo doorgaan.”

Knops: ,,Rustig nou Eugene. Ik heb een ingenieus plan. Je weet dat ik hoge functies heb bekleed in het leger. Ik heb groot strategisch inzicht….”

Rhuggenaath: ,,Net als Napoleon? Jullie zijn ongeveer even groot.”

Knops: ,,Stil nou en luister. Ik ga straks tegen de pers zeggen dat wijzelf een gigantisch gat in de begroting hebben dat kan oplopen tot 90 miljard euro. Dat wij daarom niet meer aan de Cariben gaan lenen dan 500 miljoen euro en dat dat mijn boodschap is als we wij morgen bestuurlijk overleg hebben.”

Rhuggenaath: ,,Nou, Raymond, ik zie niet in hoe je mij daarmee helpt….”

Knops: ,,Stttt, mijn verhaal is nog niet klaar. Als ik dat aan de pers verteld heb zal er een hoop gedoe ontstaan. Dat is juist goed. Want als wij morgen klaar zijn met ons gesprek ga jij naar de pers en vertel je dat je met de vuist op tafel hebt geslagen en voor de poorten van de hel een superdeal voor de landen hebt weggesleept. Geen 500 miljoen aan leningen, maar een miljard en als dat niet genoeg is nog meer. Maar je vertelt ook dat je van mij hebt geëist dat Nederland gaat investeren in het versterken van de economie, het onderwijs, de zorg, de rechtshandhaving, enzovoorts, enzovoorts. Dat we daar heel stevig over hebben onderhandeld en dat je uiteindelijk 500 miljoen uit de zakken van Wopke hebt geklopt.”

Rhuggenaath: ,,Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Zit er niet zo’n slang onder het gras? Die Wopke staat in heel Europa bekend als een vrek.”

Knops: ,,Een addertje onder het gras, bedoel je? Nee, we doen er alleen wel een zbo’tje bij want we willen er zeker van zijn dat ons belastinggeld niet in de bekende zakken verdwijnt. Over dat zbo’tje moet je helemaal niet praten, dat regelen we gewoon later in een consensusrijkswet. Zal je niemand meer over horen. Jij wordt de man van 500 miljoen!”

