Ingezonden | Gevaar op de weg in Mahaai

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Wellicht herinnert u zich de berichten van vorig jaar betreffende wateroverlast in de wijk Mahaai. Dit water betreft grondwater dat door een bewoner van de Angloweg continu op straat wordt gepompt. Gevolg is dat er al maanden water staat dat langzaam stroomt via de Angloweg, Mahaaiweg en Rozenweg richting de Magdalenaweg.

Door de aanslag van algen is het er spiegelglad. Er is een schoolbus laatst geslipt en tegen de muur van een huis aan de Rozenweg tot stilstand gekomen. De gladheid is tot aan de Johan van Walbeeckschool. Levensgevaarlijk voor de overstekende ouders en kinderen weer aanstaande maandag. De bewoners van de buurt Mahaai zijn radeloos.



Het is wachten op meer ongelukken. De ministers Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) moeten eens hun verantwoordelijkheden nemen en zorgen dat dit ophoudt. Het continu pompen van water op de openbare weg is simpelweg verboden bij wet. Maar blijkbaar hebben deze bewoners een uitzondering.

Bezorgde medebewoners in de buurt Mahaai verzoeken de overheid dringend nu te handhaven of met een andere oplossing te komen in plaats van het risico op ongelukken te negeren. Ten slotte is het asfalt door dit water reeds vernield ten koste van de belastingbetaler.

Naam bij de redactie bekend,

Curacao