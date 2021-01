AntilliaansDagblad | Zwemtop Nederland op Curaçao

Willemstad – Deze en komende maand zijn zwemmers uit de Nederlandse selectie op Curaçao om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen en de daaraan voorafgaande kwalificatiewedstrijden. De para-zwemmers zijn als eerste op het eiland voor een trainingskamp.

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) heeft voor Curaçao gekozen als alternatief voor Zuid-Afrika, waar het gevaar voor een besmetting met het coronavirus te groot is, maar vooral omdat de omstandigheden hier ideaal zijn voor een goede voorbereiding. De komende jaren zijn de grote toernooien zoals wereldkampioenschappen en olympische spelen allemaal in Azië of het Midden-Oosten. ,,Warme landen dus”, zegt Raoul Hooftman, voorzitter van de Curaçaose zwembond Federashon Aquatiko Kòrsou (FAK).

,,De temperatuur en luchtvochtigheid zijn op Curaçao nagenoeg hetzelfde als in die landen.” De KNZB stuurt deze maand en in februari verschillende selecties en hun staf naar Curaçao die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio. De trainingen zijn in het zwembad Pisina Enith Brigitha van Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) te Brievengat.

Hooftman zegt dat samen met Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) aanpassingen zijn doorgevoerd om te voldoen aan de eisen van de Nederlandse bond. Het gaat dan om veiligheidsmaatregelen in verband met Covid-19, maar ook om het vernieuwen van de zestien startblokken.

,,Die waren al bijna 30 jaar oud”, zegt Hooftman. ,,De kosten hebben we beperkt gehouden door alleen de bovenlaag te importeren en de onderkant lokaal te laten maken.” Eind deze week zijn acht nieuwe startblokken aan een kant van het zwembad geïnstalleerd.

De bedoeling is dat de Nederlandse zwemselecties de komende vijf jaar gebruik zullen maken van de trainingsfaciliteiten op Curaçao. Het eiland verdient daaraan doordat betaald wordt voor het gebruik van de accommodaties, zoals het zwembad, de gym en het hotel. Maar de investering verdient zich vooral terug in de verbetering van de voorzieningen en de verhoging van het niveau van de sport op het eiland.

Hooftman: ,,Lokale trainers kunnen bijvoorbeeld clinics volgen die Nederlandse trainers geven. En onze eigen zwemmers krijgen de kans mee te kijken tijdens de trainingen van het Olympische team van Nederland. Dat is inspirerend.”

De komende drie weken wordt er hard getraind door zwemmers met een beperking die willen meedoen aan de Paralympische Spelen, ook wel ‘Special Olympics’. In de laatste week komt ook de selectie openwater-zwemmers naar Curaçao en begin februari het Nederlands Olympisch team.

Tot eind februari is het SDK-zwembad het domein van de Nederlandse zwemtop. De trainingen zijn besloten in verband met Covid-19. ,,De teams blijven in hun eigen bubbel en willen liever niet te veel mensen van buiten”, zegt Hooftman.

