AntilliaansDagblad | Wever-Croes bedreigd om coronamaatregelen

Oranjestad – Minister-president Evelyn Wever-Croes gaat geen gezellige viering van Oud en Nieuw tegemoet. Ze wordt ernstig bedreigd en daarom 24 uur per dag streng bewaakt.

Wever-Croes heeft twee doodsbedreigingen ontvangen vanwege haar aankondiging eergisteren dat Aruba vanaf 30 december weer een avondklok krijgt. Dat meldt de lokale nieuwssite 24ora.com die de inhoud van de bedreigingen heeft ingezien.

Enkele maanden geleden is Wever-Croes, eveneens als gevolg van coronamaatregelen, ook al met de dood bedreigd door woedende landgenoten. De politie heeft de bedreigingen in onderzoek.

Verslaggevers van 24ora.com kregen de situatie in de gaten toen een deel van de boulevard voor het bestuurskantoor dinsdagavond werd afgesloten. Navraag leverde de informatie op dat er opnames werden gemaakt van de Nieuwjaarspeech van de premier. Vanwege het toegenomen dreigingsniveau mochten geen buitenstaanders in de buurt van Wever-Croes komen.

De omgeving werd zwaar bewaakt door personeel van de politie van verschillende afdelingen. Hoewel de premier zelf niet op de straat stond, had de politie de wegen afgesloten om te voorkomen dat automobilisten zouden schreeuwen of toeteren.

Hoewel de premier al maanden last heeft van bedreigingen, heeft ze na het afkondigen van de nieuwe avondklok, serieuze doodsbedreigingen ontvangen. De politie onderzoekt uit welke hoek deze afkomstig zijn. Veel jongeren zijn boos, omdat de maatregelen hun bewegingsvrijheid beperken. Ouderen, die een groter risico lopen als ze besmet raken met corona, zijn over het algemeen voor strengere maatregelen. Zeker na de vijftig besmettingen die gisteren werden geteld, is de avondklok op zijn plaats. Zou de regering nu geen beperkingen opleggen, dan heeft het eiland over twee weken een groot probleem.

Bron: Antilliaans Dagblad