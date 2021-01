AntilliaansDagblad | WestJet stelt vluchten Bonaire-Toronto uit

De Canadese overheid heeft echter roet in het eten gegooid door nieuwe inreismaatregelen aan te kondigen. Reizigers naar Canada moeten een negatief PCR-testresultaat hebben voordat zij aan boord en ook bij aankomst in Canada verplicht 14 dagen in quarantaine.

Sinds de aankondiging van de nieuwe inreismaatregelen zijn de annuleringen naar verre bestemmingen, waaronder ook Bonaire, snel toegenomen. Om deze reden heeft het management van WestJet besloten de vluchten naar Bonaire uit te stellen tot komende winter.

WestJet en TCB hebben onlangs een overeenkomst getekend voor diensten tussen Bonaire en Toronto. Deze overeenkomst blijft van kracht en beide partijen zullen blijven werken aan de voorbereidingen voor het volgend seizoen.

Bron: Antilliaans Dagblad