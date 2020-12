AntilliaansDagblad | Voorlopig geen stationsschip in Cariben

Den Helder – De Caribische delen van het Koninkrijk zitten voorlopig zonder stationsschip. De Zr.Ms. Groningen moet terugkeren naar Den Helder voor reparatie en er is geen vervangend schip voorhanden. Ook de NH90-helikopter gaat mee terug naar Nederland.

Volgens een mededeling van het ministerie van Defensie moet de Groningen de inzet in de Cariben staken wegens een technisch mankement aan de stuurboordas. Het patrouilleschip is zondag vertrokken en wordt op 16 januari in Nederland verwacht. Wanneer er een nieuw stationsschip komt is niet bekend.

Er waren al eerder berichten over een technisch mankement aan de Groningen toen het eerder deze maand een onverwacht bezoek van vier dagen bracht aan Bonaire. Toen werd gezegd dat het geen problemen zou opleveren voor de inzet en dat er een onderdeel ingevlogen moest worden. Er werd op dat moment niet gezegd wat er defect was.

De Koninklijke Marine heeft momenteel geen schepen beschikbaar voor een inzet als stationsschip, aldus de mededeling van Defensie. De Zr.Ms. Groningen is een van de vier patrouilleschepen van de Holland-klasse. De Kustwacht Caribisch Gebied neemt de taken over.

Mocht er onverhoopt een noodsituatie ontstaan, bijvoorbeeld een natuurramp, dan kan de marine alsnog een schip richting de eilanden sturen. Daarnaast heeft de marine permanent het ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan in het Caribisch gebied. Dit vaartuig is echter niet geschikt voor patrouillewerk.

De missie van de Groningen in de Cariben is enigszins ongelukkig te noemen. Het was de bedoeling dat het schip twee jaar lang hier zou blijven en dat alleen de bemanning zou wisselen. Dat experiment werd al verstoord door de coronapandemie, omdat de nieuwe bemanning door het sluiten van de luchtgrenzen niet naar Curaçao kon komen.

Daarbij kwam het ongeluk met de NH90-helikopter in juli, waarbij twee bemanningsleden omkwamen. En nu dus het defect aan het schip zelf.

Bron: Antilliaans Dagblad