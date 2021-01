AntilliaansDagblad | Verpleegkundigen HOH weigeren salariskorting

Oranjestad – Het personeel van het Horacio Oduber Hospital is niet van plan om nog langer vijf procent van hun salaris in te leveren. De maandag begon met een walk-out en eindigde in een serie vergaderingen, die tot nu toe niets hebben opgeleverd.

Op last van de Nederlandse regering heeft de AZV sinds mei vorig jaar 5 miljoen florin per maand moeten bezuinigen. Dit maakt deel uit van het complete pakket hervormingen in ruil voor financiële steun. De AZV loste de kwestie vrij simpel op door alle zorgverleners waar ze een contract mee hebben, vijf procent te korten.

Het ziekenhuis op zijn beurt, kortte alle salarissen met vijf procent.

In eerste instantie konden de meeste mensen wel begrip opbrengen voor wat werd genoemd de solidariteitskorting. Na acht maanden zijn de werknemers van het ziekenhuis het zat. Gisterochtend legden ze het werk neer, om hun ongenoegen kracht bij te zetten.

Er werden vergaderingen belegd met de directie, in gezelschap van advocaten, vertegenwoordigers van vakbond ABV en de Landsbemiddelaar. Er werd uren gepraat, maar de partijen kwamen niet tot een oplossing.

Wat de verpleegkundigen dwars zit, is dat de regels voorschrijven dat korting op de salarissen vanwege de coronacrisis, gepaard dient te gaan met een lagere werkbelasting. In het ziekenhuis is echter vanwege de crisis door veel mensen veel meer gewerkt. Daarom is de bereidheid om salaris in te leveren vrijwel verdwenen. Ook vindt het personeel dat de directie onvoldoende de moeite heeft genomen om met hen te praten over hun grieven.

In de loop van de ochtend is het werk hervat, maar de rust is niet terug. Morgen praten de partijen verder.

Bron: Antilliaans Dagblad