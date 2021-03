AntilliaansDagblad | Vaccins Aruba eind van de week op

Oranjestad – Volgens minister Dangui Oduber van Volksgezondheid gaat het zo hard met vaccineren dat aan het einde van deze week alle 11.700 vaccins in een bovenarm zijn ingespoten. Dan wordt het wachten op de volgende voorraad vaccins, die in de loop van de week daarna aankomt.

Na een wat aarzelend begin, is de vaccinatiecampagne nu goed op gang. In de eerste dagen werden zorgverleners ingeënt en daarna waren de zestigplussers en de mensen met gezondheidsproblemen aan de beurt. Dat begon op twee priklocaties, met 300 per dag. Na enkele dagen werd het aantal vaccinaties per dag verdubbeld.

Morgen wordt volgens het schema opgeschaald naar vier priklocaties en is de planning dat er duizend mensen worden geprikt per dag.

Tot nu toe zijn 6.005 mensen gevaccineerd, dus zaterdag worden de laatste vaccinaties uit de eerste levering gezet. Omdat de volgende voorraad vaccins er nog niet is, overweegt de organisatie om vooralsnog drie priklocaties te blijven gebruiken.

In elf dagen tijd zijn 4.555 ouderen gevaccineerd. Van de 21.227 mensen die zich hebben geregistreerd, zijn er 9.227 zestigplusser. Die komen in principe dus allemaal nog deze week aan de beurt voor vaccinatie.

Zodra de volgende vaccins aankomen, worden alle mensen die al gevaccineerd zijn, verwacht voor een tweede prik. Eind maart komt de volgende lading en komen ook jongere mensen aan de beurt. Dan wordt het vaccineren in hoog tempo voortgezet, met rond de 1.500 vaccinaties per dag.

,,Het is nu eenmaal zo dat wij van Nederland afhankelijk zijn voor de levering van vaccins. We kunnen iedereen verzekeren dat er genoeg doses komen om iedereen die dat wil te vaccineren”, aldus minister Oduber. Hij vraagt de bevolking dringend om zich te registreren voor vaccinatie, vooral zestigplussers en mensen met gezondheidsproblemen.

,,Hoe sneller we vaccineren, des te meer levens worden gespaard. Zodra we beschermd zijn en immuniteit hebben gecreëerd, kunnen we vooruitkijken en gaan bouwen aan de economie.”

