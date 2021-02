AntilliaansDagblad | Strak schema voor vaccinatieproces

Kralendijk – Maandag 22 februari wordt op Bonaire gestart met de eerste fase van het vaccinatieproces. Vanaf die dag kunnen de 600 gezondheidsmedewerkers van het eiland terecht bij Fundashon Mariadal om hun eerste prik te laten zetten met het Pfizer-vaccin.

Tegelijkertijd kunnen alle zestigplussers zich aanmelden voor een vaccinatie. Zij worden ingeënt in de sporthal aan de Kaya Amsterdam of bij Cocari in Rincon. De rest van de bevolking komt vanaf 1 mei, in de tweede fase, aan de beurt.

Hoewel er vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) nog geen officieel persbericht was uitgegaan, lagen de schema’s met betrekking tot het vaccinatieproces gisterochtend al op straat. Het was de bedoeling om de informatie vandaag tijdens een persconferentie met de pers te delen.

Maar op de website van Bonaire.Nu was precies te lezen hoe de komende periode eruit gaat zien. Uit navraag bij het OLB bleek inderdaad dat de stukken gelekt waren.

Bonaire ontvangt voor 85 procent van de bevolking vaccins. Wanneer iedereen zich zou laten vaccineren duurt de eerste fase volgens de afdeling Publieke Gezondheid naar verwachting 7 dagen. Voor de tweede fase zijn 12 dagen uitgetrokken.

De tweede prik wordt op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zes weken na de eerste gegeven en niet, zoals de producent van het vaccin aanraadt, na drie weken. Wanneer de tweede fase inderdaad op 1 mei kan beginnen zal het hele vaccinatieproces eind juni zijn afgerond.

Er zijn op Bonaire 3.600 ouderen van boven de zestig jaar. In de eerste fase komen ook de ongedocumenteerden en tijdelijke inwoners van 60+ aan de beurt. Dit zijn er in totaal zo’n 1.500. Alle 5.700 mensen die in de eerste groep zitten, hebben in ieder geval voor eind april hun tweede prik gehad.

In de tweede fase is het eerst de beurt aan mensen tussen de 18 en 60 jaar die tot de risicogroep behoren. Daarna krijgt de rest van deze leeftijdscategorie de inenting. Naar schatting gaat het bij deze groep om ruim 12.000 mensen. Bij elkaar opgeteld zijn er voor Bonaire voor de twee prikken samen net iets minder dan 38.000 vaccins nodig.

Bij de sporthal aan de Kaya Amsterdam worden vier priklijnen opgezet in de verschillende zalen van het voorgedeelte. Indien nodig kan dit aantal worden opgeschaald naar zes en zelfs naar tien lijnen wanneer ook de grote sporthal wordt gebruikt.

In Rincon worden twee priklijnen in gereedheid gebracht. Uitgaande van 12 vaccinaties per prikteam, per uur, zoals de afdeling Publieke Gezondheid verwacht, betekent dit een capaciteit van minimaal 504 en maximaal 1.008 vaccinaties per dag.

Het hele proces van binnenkomst totdat men weer naar huis kan, duurt ongeveer 25 minuten. In die tijd vindt de registratie plaats, wordt er geprikt en wordt er 15 minuten geobserveerd of alles qua gezondheid goed gaat.

Bron: Antilliaans Dagblad