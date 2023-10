SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

Hashtag FreeNigel

Oranjestad – De aanhouding van vandalisme-verdachte N.M. die de muur rond het net geplaatste kunstwerk van de driekiel-schildpad bij Eagle Beach bekladde met de tekst ‘No More Hotels’, wordt niet door iedereen in de samenleving gesteund.

Zijn boodschap krijgt wel veel steun, onder andere van de kunstenaar zelf.

Het kunstwerk staat op de rotonde in de buurt van Amsterdam Manor bij Eagle Beach. Een patrouille reed in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 september langs het hotel en zag dat de muur bij het kunstwerk was beklad met graffiti. De recherche deed onderzoek en hield op 10 oktober de 27-jarige N.A.I.M. aan, op verdenking van vernieling. Het Korps Politie Aruba meldde ook dat ze niet uitsluit dat meer personen worden aangehouden.

De aanhouding van de verdachte zorgt voor veel verontwaardiging in de samenleving. Op sociale media gaat een afbeelding rond van de driekiel-schildpad en daarom heen de tekst ‘No More Hotels’. Er is ook een versie van de afbeelding waarop staat #FreeNigel. Veel mensen veranderen hun profielfoto op sociale media en WhatsApp en plaatsen deze afbeelding. Op die manier is ook bekendgemaakt dat de verdachte Nigel Maduro is.

Een van de reacties komt van Gilbert Senchi, de kunstenaar die het driekiel-beeld heeft ontworpen en gemaakt. Hij reageert op een Facebook-post van journalist Arien Rasmijn waar deze afbeelding is geplaatst en laat weten dat hij de hashtag-actie steunt. ,,Elke persoon kan op zijn eigen manier bijdragen aan het welzijn van onze samenleving. Als persoon sta ik achter culturele diplomatieke actie. Ik ben een creatief persoon, dat is mijn manier van uiten.”

Senchi legt de boodschap uit achter zijn driekiel-kunstwerk, dat bedoeld is om bewustwording te creëren om verantwoord om te gaan met het milieu. ,,De toerisme-industrie moet hier goed rekening mee houden. Een plakkaat met informatie hierover zal nog bij het kunstwerk worden geplaatst. Als het kunstwerk die discussie en aandacht teweeg kan brengen, dat is de bedoeling.” De kunstenaar stelt dat graffiti ook een vorm is van creatieve uiting.

,,De persoon die de No More Hotels-tekst heeft geplaatst, heeft gemerkt welke aandacht het kunstwerk trekt en heeft daarvan gebruikgemaakt om zijn standpunt naar voren te brengen.” Volgens Senchi was het ‘duidelijk niet de intentie van deze persoon om het kunstwerk te vernielen, maar om zijn boodschap een zo groot mogelijk effect te geven’.

De kunstenaar gaat nog een stap verder en stelt dat de graffiti-tekst in lijn is met de boodschap van het driekiel-kunstwerk. ,,De actie van deze persoon kan beter worden beschouwd als een ongeautoriseerde interventie in plaats van vandalisme. Deze manier van creativiteit heet Guerilla Art.”

Senchi bedankt Nigel Maduro die de integriteit van het kunstwerk heeft gerespecteerd en er toch in is geslaagd om zijn mening te uiten. ,,And yes: #FreeNigel”, zo eindigt hij zijn reactie.

Bron: Antilliaans Dagblad