SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

Kralendijk – In de komende maanden wordt onderzocht hoe jongeren en kinderen gebruik maken van de Cruyff Court, de gymzaal en de speeltuin in Rincon.

Het onderzoek moet duidelijk maken hoeveel jongeren en kinderen van deze terreinen gebruik maken en of er op die plekken veranderingen nodig zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Indebon in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS en loopt tot en met februari 2024. De onderzoekers zijn onder andere benieuwd hoe oud de mensen zijn die van de faciliteiten gebruikmaken. Ook willen ze weten om hoeveel personen het dagelijks gaat en wat de spitsuren zijn. Aan de hand van het onderzoek wordt gekeken of er zaken zijn die bij de drie plaatsen veranderd moeten worden.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel van het onderzoek worden de gebruikers geteld. Dat gebeurt met een speciaal kastje, de Pyro box, die beweging meet en die informatie naar een computer stuurt. De boxen werken met straling, er worden dus geen foto’s of video’s van de gebruikers genomen. De box telt hoeveel mensen bij de court, gymzaal of de speeltuin naar binnen en naar buiten gaan. Bij de speeltuin komen er twee bij de ingang te hangen, bij het Cruyff Court eentje en ook nog eentje bij de ruimte buiten de gymzaal.

In het andere deel van het onderzoek worden gebruikers geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Ook worden vertegenwoordigers van scholen en sportorganisaties geïnterviewd. Zij zorgen ervoor dat hun achterban ook de vragenlijst krijgt om te beantwoorden. De resultaten van het onderzoek worden na maart 2024 verwacht.

