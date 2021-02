AntilliaansDagblad | Start registratie vaccin voor 60+

Willemstad – Vanaf vandaag kunnen zestigplussers zich registreren voor het coronavaccin. Ook zorgverleners komen in aanmerking voor de eerste zending vaccins, maar zij worden via de instelling waar zij werken aangemeld voor een vaccinatie.

Het vaccineren zelf begint volgende week woensdag, 24 februari.

In het voormalige ziekenhuis Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in Otrobanda zijn twee ruimtes ingericht om mensen in te enten met het vaccin van Pfizer: een in de vroegere polikliniek die bereikbaar is via de Breedestraat en een in het oude Ana Paviljoen met een ingang aan de Pater Euwensweg.

Voor ongedocumenteerden is er een aparte locatie ingericht en bewoners van verzorgingstehuizen worden ter plekke gevaccineerd.

De overheid heeft een helpdesk geopend die van maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar is via nummer 9345. Via deze helpdesk kunnen zestigplussers zich nu registreren om in aanmerking te komen voor het Pfizer-vaccin. In overleg met hun arts kunnen ook mensen met bepaalde ziektes, zoals astma, diabetes, obesitas en hoge bloeddruk, zich melden.

Alleen zorgverleners die direct contact hebben met patiënten of cliënten vallen binnen de groep die als eerste wordt ingeënt met het Pfizer-vaccin. Wie zich registreert, krijgt direct twee afspraken. Alle informatie over de vaccinatiecampagne is vanaf vandaag te vinden op de website www.bakuna.cw.

Dat is gisteren in een persconferentie van de overheid uitgelegd door minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), immunoloog Ashley Duits en epidemioloog Irálice Jansen. Dat Curaçao, anders dan Aruba waar de dag na ontvangst werd begonnen met inenten, pas een week later begint met vaccineren heeft te maken met een afweging van keuzes en risico’s. ,,Elk land in het Koninkrijk heeft bepaald wat daar het beste werkt”, zegt Jansen. ,,Wij volgen ons eigen draaiboek.”

Woensdag zijn 18.720 vaccins in piepschuimbakken op droogijs op Curaçao aangekomen met een toestel van luchtvaartmaatschappij KLM. Vervolgens is gecontroleerd of gedurende de reis de temperatuur onveranderd -80 graden Celsius was. Gisteren werd vanuit Nederland groen licht gegeven.

,,De vaccins zijn vrijgegeven, we kunnen ze gebruiken”, zegt epidemioloog Jansen. ,,Dit is de eerste zending, vanaf nu volgt elke drie, vier weken een nieuwe batch vaccins.”

Minister Jesus-Leito gaat er vooralsnog vanuit dat berichten over mogelijke vertragingen in de productie van het vaccin geen gevolgen hebben voor de planning op Curaçao.

,,In het vierlandenoverleg is dat tot nu toe nooit naar voren gekomen. Ik ga ervan uit dat de levering verloopt zoals is afgesproken.” Het transport naar de vriezers gebeurde onder strenge beveiliging. De locatie van de opslag blijft geheim, omdat het gaat om een zaak van nationale veiligheid. ,,De vaccins zijn schaars, er is grote vraag naar, vandaar die extra beveiliging. Dat gebeurt overal in de wereld”, zegt epidemioloog Jansen.

Na de zestigplussers en het zorgpersoneel volgt in een later stadium de rest van de bevolking van 18 jaar en ouder. Kinderen onder de achttien, zwangere vrouwen (tenzij in een risicogroep voor Covid-19) en mensen met een ernstige allergie voor een component van het vaccin worden uitgesloten.

