AntilliaansDagblad | ‘Situatie showbizz alarmerend’

Willemstad – De entertainmentsector op Curaçao heeft het zwaar. Sinds de coronacrisis Curaçao in maart bereikte, zit deze sector in het slop. De vereniging van musici en artiesten van Curaçao (Amak) heeft in een poging een oplossing voor deze sector te vinden, een brief gestuurd aan de regering.

Amak zegt de afgelopen periode verschillende klachten te hebben ontvangen vanuit de entertainmentsector op Curaçao, zoals van dj’s, restauranteigenaren en -werknemers, cafés, hotels, promotoren en musici met het verzoek een vuist te maken en een grote manifestatie te organiseren.

Om zo’n manifestatie te voorkomen, heeft Amak een brief aan de regering verstuurd – aan premier Eugene Rhuggenaath met een kopie naar de ministers van Economische Ontwikkeling en van Justitie – met het verzoek samen om de tafel te zitten en een alternatief te zoeken om de entertainmentsector langzaam weer te laten draaien. ,,Deze moeilijke situatie loopt al sinds maart, toen de regering maatregelen heeft getroffen waardoor de industrie volledig lam werd gelegd”, stelt Amak.

Enkele artiesten die in aanmerking zijn genomen voor een financiële compensatie, kunnen hiermee kosten zoals stroom en water, boodschappen, hypotheek en andere maandelijkse lasten niet dekken. ,,Dit zorgt weer voor veel spanning in het gezin”, aldus de vereniging, die ook opmerkt dat het controleteam ‘de werkzaamheden niet op objectieve wijze verricht’.

,,Bij verschillende gelegenheden worden samenscholing en het niet naleven van de hygiëneregels wel toegestaan, maar ondertussen worden minimarkten wel streng aangepakt. Er is zelfs toestemming gegeven voor een activiteit in een gesloten ruimte, terwijl nachtclubs de deuren gesloten moeten houden.”

De vereniging benadrukt niets te hebben tegen de genoemde horecagelegenheden of activiteiten, maar vindt wel dat de regels voor iedereen moeten gelden.

,,Muziek is essentieel in het leven en daarom worden in landen die te kampen hebben met Covid-19 – nog veel erger dan op Curaçao – alternatieven gecreëerd”, brengt Amak naar voren. ,,Alternatieven zoals live muziek onder bepaalde voorwaarden. Ook voor Amak staat de gezondheid op de eerste plaats, echter er moet wel een balans op objectieve wijze gevonden worden, zodat de entertainmentindustrie op Curaçao ook kan overleven.”

Amak hoopt op een reactie van de zijde van de regering en hoopt uiterlijk morgen, 7 oktober, met vertegenwoordigers om de tafel te kunnen zitten. Als een reactie van de regering uitblijft, zal iedereen uit de entertainmentsector de krachten bundelen en een manifestatie organiseren om zo hun zorgen te uiten.

Bron: Antilliaans Dagblad