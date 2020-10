AntilliaansDagblad | Tentoonstelling 100 WO-II-foto’s

Willemstad – Net als van Nederland zijn er ook van Aruba, Bonaire en Curaçao 100 foto’s verzameld over de Tweede Wereldoorlog op de eilanden. De tentoonstelling werd afgelopen vrijdag vanwege corona in besloten kring geopend bij het Nationaal Archief Curaçao door Gouverneur Lucille George-Wout.

,,Een aantal van de foto’s is nooit eerder vertoond”, aldus de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, vallende onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). ,,De tentoonstelling ‘[email protected]’ laat zien hoe we, 75 jaar na de bevrijding, naar de Tweede Wereldoorlog kijken.”

De Vertegenwoordiging van Nederland en het Nationaal Archief besloten om naast Nederland, ook op Curaçao een tentoonstelling van oorlogsfoto’s te organiseren, maar dan met 100 foto’s van de ABC-eilanden. Het publiek is onder andere opgeroepen om foto’s aan te leveren die een beeld geven van de oorlog op de voormalige Antilliaanse eilanden.

,,De Caribische tentoonstelling laat zien dat de oorlog op de niet-bezette eilanden van het Koninkrijk grote impact had”, aldus het bericht. Volgens Erwin Arkenbout, vertegenwoordiger van Nederland, staat het mogelijk niet overal helder op het netvlies dat de Caribische eilanden en Suriname de enige delen in het Koninkrijk der Nederlanden waren, die niet bezet zijn geweest tijdens de oorlog.

Hij stelt: ,,Toch was de oorlog op de ABC-eilanden voor de inwoners wel degelijk voelbaar en zichtbaar. Waar de Nederlandse foto’s vooral verwoesting en ontberingen laten zien, werpen de Caribische foto’s een blik op schepen en vliegtuigen en op de Nederlandse, Indonesische, Britse en Amerikaanse troepen die hier waren gestationeerd. Bonaire kende een interneringskamp voor Duitse en Oostenrijkse staatsburgers. En er waren militairen op Aruba en Curaçao gelegerd om de raffinaderijen te beschermen tegen aanvallen van onderzeeërs van de nazi’s.”

,,Deze tentoonstelling is belangrijk en leerzaam om aandacht aan te besteden. Het zijn bijzondere foto’s”, aldus de opstellers van de tentoonstelling die tot stand is gekomen mede dankzij de medewerking van Nationaal Archief, Mongui Maduro Library, Nationale Bibliotheek van Aruba, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Maduro & Curiel’s Bank, Vrienden van het Archief en de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad.

De tentoonstelling is voor het publiek toegankelijk op het Nationaal Archief aan de Scharlooweg 77. Vanwege corona is een mondkapje verplicht en moeten bezoekers zich van tevoren aanmelden via het e-mailadres [email protected]

Bron: Antilliaans Dagblad