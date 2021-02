AntilliaansDagblad | Ruzie in bestuur legt VvE Coral Estate lam

Willemstad – Binnen het – onbezoldigde – bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van Coral Estate is ruzie ontstaan, waarna betrokkenen elkaar als bestuurder hebben geschorst.

Tussen de voorzitter en een medebestuurslid enerzijds en de penningmeester anderzijds zijn geschillen van inzicht ontstaan, zo valt te lezen in het recente vonnis, in het bijzonder over de vraag aan welk bedrijf de bewaking van het woonpark moet worden opgedragen.

In de ‘woordenstrijd die hierop is gevolgd’, hebben partijen elkaar als bestuurder geschorst: op 5 januari schorste de penningmeester de voorzitter en het medebestuurslid en de volgende dag schorsten de voorzitter en het medebestuurslid de penningmeester.

De voorzitter, de penningmeester en het medebestuurslid vormen samen het VvE-bestuur. Tot voor kort was er ook een secretaris, maar die had zich teruggetrokken. Het liep dus allesbehalve soepel binnen de vereniging van eigenaren van een van de meest vooraanstaande en luxe wijken van Curaçao.

De kortgedingrechter komt in verband met de schorsingen over en weer binnen het bestuur van de VvE tot de conclusie dat ‘alleen het schorsingsbesluit dat is genomen bij meerderheid van stemmen effect sorteert’.

Beide partijen hadden een kort geding aangespannen. De vorderingen houden in dat de wederpartij de hem door de eisende partij opgelegde schorsing eerbiedigt en zich onthoudt van het uitvoeren van bestuurstaken en het verrichten van handelingen namens de VvE, totdat de leden zich op een algemene ledenvergadering (ALV) hebben uitgesproken over de schorsing en over het al dan niet aanblijven van het desbetreffende bestuurslid.

De voorzitter en het medebestuurslid verlangen verder afgifte door de penningmeester van de administratie en de bankcodes; de penningmeester wil toegang tot het secretariaat en het ledenbestand.

Alle drie zijn het er samen wel over eens dat tussen hen ‘een onhoudbare en onwerkbare situatie’ is ontstaan.

