AntilliaansDagblad | Regering herinnert aan regels politieke reclame

Willemstad – Ook tijdens deze verkiezingscampagne gelden bepaalde regels bij het plaatsen van politieke reclame langs de openbare weg. De overheid herinnert de politieke partijen hier nog eens aan.

Alle partijen mogen in de periode van 21 januari (toen de kandidatenlijsten zijn ingediend) tot 27 maart (acht dagen na de verkiezingen) conform de Landsverordening openbare orde politieke reclame plaatsen langs de openbare weg. Hierbij gelden wel enkele regels. De reclame mag geen fysieke schade aanbrengen aan de weg of aan objecten langs de weg; geen hindernis vormen voor efficiënt gebruik van de openbare weg; de toegankelijkheid van de openbare weg niet verstoren en geen hindernis vormen voor de veiligheid van het verkeer. Ook mag de reclame het onderhoud van de openbare weg niet verstoren en geen overlast veroorzaken.

Er zijn ook andere eisen waar de politieke partijen die reclame plaatsen, aan moeten voldoen. Verlichte reclame, reclame op het dak of verticale reclame die zich over meer dan één verdieping verspreidt, is alleen toegestaan in winkelgebieden en niét in de binnenstad. Bewegende of verlichte reclame, inclusief digitale billboards, kunnen een gevaar zijn voor het verkeer. Daarom moet Ruimtelijk Ordening en Planning (ROP) worden geraadpleegd over de locatie, de lichtintensiteit, de frequentie waarop het beeld kan veranderen en de wijze waarop de reclame wordt gepositioneerd.

Reclame op de Julianabrug is niet toegestaan; driehoeksborden of sandwichborden zijn niet toegestaan en hetzelfde geldt voor reclame die geluid produceert. Verder mogen voertuigen, trailers of andere mobiele objecten met daarop reclame niet op of naast de openbare weg worden geplaatst. Dit is alleen op parkeerplaatsen toegestaan.

Meer informatie over alle voorwaarden is te verkrijgen bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) via het e-mailadres

Bron: Antilliaans Dagblad