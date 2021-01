AntilliaansDagblad | Pauletta: Boycot niet verwacht

Willemstad – Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) had niet verwacht dat de oppositieleden in de Staten opnieuw zouden dreigen met een boycot van een vergadering waarin de geloofsbrieven van een beoogd Statenlid moeten worden behandeld. Dit keer dreigt de benoeming van Emmilou Capriles in de PAR-fractie te worden tegengewerkt.

,,Nee, ik had zo’n reactie van de oppositie niet verwacht”, zegt Pauletta desgevraagd. De Statenvoorzitter ging ervanuit dat met het vonnis van de rechter vorig jaar in het kort geding van Shaheen Elhage tegen alle Statenleden, de Statenvoorzitter en het Land er geen grond meer was voor een dergelijke boycot.

Bovendien werden de geloofsbrieven van Yves Schoop (MAN) in december nog ‘probleemloos geaccepteerd’. ,,Ik was er zeker van dat een dergelijke antidemocratische actie niet weer zou gebeuren.” Pauletta zei gisteren de hoop te hebben dat de oppositieleden zich vandaag toch gewoon zullen melden voor de vergadering ‘en dat we de werkzaamheden van de Staten kunnen voortzetten’.

Het is de bedoeling dat vandaag de geloofsbrieven van PAR-lid Emmilou Capriles in een vergadering van de Staten worden behandeld. Capriles kan vervolgens worden beëdigd als Statenlid en de plek innemen die in de PAR-fractie is vrijgekomen nadat Jeser El Ayoubi maandag zijn ontslag indiende.

Maar dan moet er wel een meerderheid van de parlementariërs aanwezig zijn, dat wil zeggen minimaal 11 van de 21. De coalitiepartijen PAR en MAN hebben samen tien zetels. Dat is één te weinig. Dus dreigt eenzelfde ritueel als eind juli, begin augustus vorig jaar. De Statenvoorzitter schreef toen tot vier keer toe de ene na de andere oproep uit voor een vergadering die vervolgens, wegens gebrek aan quorum, niet door kon gaan.

Het is maar zeer de vraag of ten minste een van de tien oppositieleden alsnog overstag gaat en zich vandaag meldt voor de bijeenkomst van de Staten. MFK met vijf zetels, Kòrsou di Nos Tur (KdNT, 2), Pueblo Soberano (PS,1), Movementu Progresivo (MP, 1) en onafhankelijk Statenlid Rennox Cames hebben laten weten niet mee te werken en hebben daar zo hun redenen voor.

Opmerkelijk is het standpunt van MP-leider Marilyn Moses, omdat de uitspraak van rechter Kimberley Lasten augustus vorig jaar helemaal was toegespitst op de motivering van Moses dat zij eerst opheldering wilde over het proces dat was doorlopen vanaf het moment dat Marilyn Alcalá-Wallé afzag van het Statenlidmaatschap, terwijl haar geloofsbrieven al waren geaccepteerd.

Rechter Lasten verduidelijkte een en ander op basis van het Kiesreglement en concludeerde in haar vonnis vervolgens ‘dat de onduidelijkheid die eerder heeft kunnen bestaan over de status van de aanmelding van Alcalá-Wallé inmiddels is weggenomen’. Moses moest op bevel van de rechter ‘bij de eerstvolgende Statenvergadering meewerken aan behandeling van het verzoek tot toelating tot de Staten’ van PAR-lid Shaheen Elhage. En zo kon Elhage de na het overlijden van William Millerson vrijgekomen zetel in de PAR-fractie innemen.

Moses zegt dinsdagavond in een uitzending van TV Direct dat het haar dit keer niet gaat om de procedure die gevolgd is, maar dat zij zich niet wil laten gebruiken om interne problemen bij PAR op te lossen. Moses zegt zeer goede redenen te hebben om vandaag niet bij de Statenvergadering afwezig te zijn. ,,Net zoals de vorige keer gaat het hier weer om interne problemen bij PAR die zijn geëscaleerd. Die moeten dan in de Staten worden opgelost. Daar doen wij niet aan mee.”

En zo hebben ook Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) en Meindert Rojer (KdNT) in duidelijke taal laten weten dat zij niet aanwezig zullen zijn bij de vergadering. MFK-leider Pisas heeft de buik vol van het beleid van het kabinet-Rhuggenaath. ,,Het is tijd voor een radicale verandering”, vindt Pisas, die het liefst ziet dat de datum van de verkiezingen wordt vervroegd.

Statenvoorzitter Pauletta spreekt in een persbericht nog eens de hoop uit ‘dat het gezond verstand van elk Statenlid de overhand heeft’ in verband met de Statenvergadering voor vandaag. Want het land wordt een slechte dienst bewezen door ‘de organen van onze democratie zonder reden te diskwalificeren’.

Bron: Antilliaans Dagblad