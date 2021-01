AntilliaansDagblad | Otmar Oduber eist bankrekening

Oranjestad – Oud-minister Otmar Oduber wordt verdacht van misdrijven, waaronder witwassen, en het bedrijf waaraan hij verbonden is, krijgt daarom geen bankrekening bij Arubabank. De oud-bewindsman daagde de bank daarom voor de rechter.

,,We hebben alle documenten overhandigd waar ze om vroegen en zijn steeds transparant geweest met alle informatie. We hebben onze inkomsten laten zien met de datum van ontvangst. Maar tot op de dag van vandaag kunnen we geen bankrekening openen. Er gaat enorm veel geld in dit bedrijf om. Alles contant afhandelen is vragen om overvallen te worden.”

Advocaat Alan Kuster zei dit in de zaak die zijn cliënt, oud-minister Otmar Oduber aanspande in een poging af te dwingen dat Aruba Bank een bankrekening opent voor zijn bedrijf BCY Entertainment VBA, oftewel Bochincha Container Yard.

Oduber begon het bedrijf op 10 juli vorig jaar. Het gaat om een terrein op de hoek van de Paardenbaaistraat en Rockefellerstraat. Daar verhuurt Oduber containers die worden gebruikt voor zaken als restaurants, eet- en dansgelegenheden, muziekoptredens en andere horeca-achtige activiteiten. Enkele maanden geleden kwam Bochincha al negatief in het nieuws, omdat er tegen de coronaregels in dansfeestjes werden gehouden en de politie niet ingreep.

Kuster onderstreepte het belang van een bankrekening voor een bedrijf: ,,De Belastingdienst werkt vanaf deze maand vrijwel geheel online. Als een bedrijf belasting wil kunnen betalen, moet het een bankrekening hebben. De bank brengt als argument naar voren dat mijn cliënt in verband wordt gebracht met een schandaal, dat hij verdachte is van een misdrijf en dat de bank negatief in de publiciteit kan komen als hij een bankrekening bij de bank heeft. Onbegrijpelijk, want Otmar Oduber is al dertig jaar klant bij die bank en zijn familie ook.”

Volgens de advocaat is de bank niet consequent want er zijn wel meer klanten naar wie het Openbaar Ministerie onderzoek doet en bij wie huiszoeking wordt gehouden, en die hebben wel een bankrekening. BCY voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Mr. Theresa Fernandes Pedra, advocaat van Aruba Bank begrijpt niet waarom er nu opeens een spoedeisende zaak van wordt gemaakt, terwijl Oduber zelf vier maanden gewacht heeft met naar de rechter te stappen. Volgens Oduber klopt dat niet, omdat de bank hem maandenlang aan het lijntje heeft gehouden.

De advocaat bracht verder naar voren dat de Centrale Bank van Aruba banken verplicht om onderzoek te doen naar klanten of mensen/bedrijven die een bankrekening aanvragen. ,,Als er mogelijk witwassen of fraude in het spel is, wordt een nieuwe cliënt niet geaccepteerd.” Verder verklaarde ze dat de klanten van VBA op dit moment wel digitaal afrekenen. Dat gebeurt via de bankrekening van een zoon van Oduber en dat is verboden. Volgens haar een andere reden om de bankrekening te weigeren.

Ook gaat er zoveel contant geld om in VBA, dat de bank de plicht heeft om alles in de gaten te houden, wat onmogelijk is. De bank weigert om dezelfde reden ook rekeningen te openen voor casino’s en nummerkantoren.

Aruba Bank heeft al eens een boete van een half miljoen florin opgelegd gekregen, omdat een werkgever zijn werknemers gebruikte om geld voor hem te storten en over te maken, dus wil nu geen risico meer lopen.

Oduber zelf zegt dat hij wanhopig is. Hij moet al de geldzaken voor het bedrijf contant regelen en dat is lastig. Zelf verdient hij als adviseur aan het bedrijf en moet het geld dat hij daarvoor krijgt op zijn persoonlijke rekening storten. Steeds moet hij zich daarvoor verantwoorden.

De rechter doet op 3 februari uitspraak.

Bron: Antilliaans Dagblad