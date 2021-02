AntilliaansDagblad | Onzekerheid Bopec-werknemers blijft

Kralendijk – Federation Boneriana di Trabou (Fedebon) stelt aan Carlos Corredor voor om met de vakbond om de onderhandelingstafel te gaan zitten.

Het doel hiervan moet zijn om tot een structurele oplossing te komen voor de slechte situatie waarin het bedrijf verkeert. Corredor is managing director van Bonaire Petroleum Corporation (Bopec),

Corredor heeft op 5 februari, in een reactie op het ultimatum van de bond om uiterlijk 5 februari om 12.00 uur het salaris van januari uit te betalen, geantwoord dat hij ‘overweegt’ om voor 15 februari te betalen. Fedebon vindt deze toezegging onvoldoende.

,,Zelfs al lukt het u om het salaris voor die datum uit te betalen, dan geeft dat nog niet de garantie dat het salaris van de maand februari plus de bashi-premie kort daarna uitbetaald kan worden”, aldus de bond. ,,We vragen ons af of het onderhand geen tijd is om samen een concreet plan uit te werken voor de lange termijn.”

Volgens Fedebon is het duidelijk dat Bopec door het Amerikaanse embargo én de hoge veiligheidseisen die door de Nederlandse ministeries worden gesteld, in een moeilijke situatie zit.

,,Intussen zijn de werknemers van het bedrijf vanaf 2019 ‘gekidnapt’ in een onzekere situatie. Families leven in voortdurende onzekerheid of er volgende maand nog geld binnenkomt om de rekeningen te betalen. De werknemers zitten constant in een stresssituatie, thuis en op het werk”, aldus Fedebon.

Corredor wordt het verwijt gemaakt dat hij van zijn personeel goed werknemerschap eist terwijl er aan de andere kant geen sprake is van goed werkgeverschap. Daarnaast spreekt de bond hem erop aan dat hij in zijn reactie op het ultimatum niet heeft gereageerd op een voorstel van de bond om de werknemers bij toerbeurt te laten werken zodat ze wat afstand kunnen nemen van de situatie.

Bron: Antilliaans Dagblad