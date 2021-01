AntilliaansDagblad | Nu officieel: ritje ABC-bus 30 cent duurder

Willemstad – Autobusbedrijf Curaçao (ABC) heeft op de Facebookpagina de nieuwe tarieven officieel bekendgemaakt. De prijs voor een ritje met een ABC-bus, in de volksmond kònvoi, gaat vanaf maandag 1 februari met 30 cent omhoog.

Dat betekent dat een ritje naar Bándabou, Lagun, Westpunt en Tera Kòrá van 2,20 wordt verhoogd naar 2,50 gulden. Voor alle andere routes geldt een nieuw tarief van twee gulden, dat was dus 1,70 gulden. Voor 65-plussers met een Smart Pass komt de tariefsverhoging extra hard aan. Zij betaalden tot nu toe op alle routes 1,50 gulden. Dat tarief is per 1 februari verhoogd naar 2,25 gulden voor Bándabou, Lagun, Westpunt en Tera Kòrá en naar 1,75 op de overige routes.

Dat het overheidsbedrijf de tarieven met 30 cent mag verhogen is het gevolg van een staking van het ABC-personeel half januari dit jaar. De 140 medewerkers besloten het werk neer te leggen nadat zij een brief hadden ontvangen van hun directeur John Cijntje.

De ABC-directeur legde uit dat hij de overheid al meerdere keren had gewezen op de precaire situatie van het bedrijf die nog eens verslechterde ten gevolge van de coronamaatregelen. Bovendien werd de overheidssubsidie van 9 miljoen gulden dit jaar ook nog eens gekort met 1,3 miljoen gulden. ABC heeft normaal gesproken vijf miljoen gulden aan inkomsten uit kaartverkoop. Maar met veertien miljoen gulden aan inkomsten, komt het bedrijf jaarlijks structureel twee miljoen gulden tekort om de kosten van zestien miljoen gulden te kunnen dekken.

Minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) beloofde in januari na een gesprek met de medewerkers dat de tarieven met 30 cent zouden mogen worden verhoogd. Daarnaast zou zij een voorstel tot een begrotingswijziging indienen om het toegekende subsidiebedrag te kunnen aanpassen. Dat zei Wendell Muelen, voorzitter van vakbond UGTK/Cadmu, destijds.

De tariefsverhoging en het terugdraaien zijn twee van de vier voorstellen van directeur Cijntje om het busbedrijf op de been te houden. Hij wil dat ABC Busbedrijf daarnaast een gunstiger prijs voor diesel in rekening wordt gebracht en dat de overheid het bedrijf compenseert voor het verlies aan inkomsten nadat door de coronamaatregelen het aantal passagiers met veertig procent terugliep.

Bron: Antilliaans Dagblad