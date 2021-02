AntilliaansDagblad | ‘Nieuwe varianten op de loer’

Willemstad – De nieuwe varianten van het coronavirus liggen op de loer en het is slechts een kwestie van tijd voor deze Curaçao ook bereiken. Het is daarom zaak om voorzichtig te blijven.

Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Na evaluatie heeft de regering vorige week besloten de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot maandag 22 februari te verlengen.

,,Op Aruba is reeds de Britse variant geregistreerd en daarnaast is binnen de regio ook de Braziliaanse variant aanwezig. We moeten voorzichtig blijven en niet te snel versoepelen. De varianten zijn dichtbij en mogelijk zelfs al in eigen land”, aldus de Curaçaose minister-president.

Sinds vrijdag gelden er strengere regels voor bezoekers uit Aruba. Zij moeten een negatieve PCR-test hebben die niet ouder is dan 72 uur of een negatief resultaat tonen van een antigeentest die binnen 24 uur afgenomen is. Mensen die een antigeentest hebben gedaan zijn verplicht om na twee of drie dagen deze test op Curaçao op eigen kosten te herhalen.

Personen die van Curaçao naar Aruba reizen en binnen 24 uur terugkomen hoeven geen test te doen voor het reizen maar moeten verplicht op de derde dag na terugkomst een antigeentest doen.

De GGD heeft ondertussen zelf monsters van positief geteste personen – daterend tot vier maanden terug – naar Nederland gestuurd om daar in een laboratorium van het RIVM te laten testen en na te gaan of er al een andere variant op Curaçao is. De GGD is nog in afwachting van dit resultaat.

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth gaf gisteren aan dat het niet een kwestie is of de andere varianten ook Curaçao komen, maar een kwestie van wanneer.

,,We maken deel uit van de wereld, is het niet? De vraag is wat je kan doen om het virus zo veel mogelijk buiten je eigen huis te houden en je eigen mensen zo goed mogelijk te beschermen. Daarom hebben we besloten de maatregelen te verlengen; we moeten juist nu alles doen om de situatie onder controle te kunnen houden. Als je al met een pandemie te maken hebt en daar plotseling ook andere varianten bij komen kijken die ervoor zorgen dat er sprake is van een snellere transmissie, dan wordt het moeilijker de pandemie te controleren en beperken. Daarom is het zaak dat we de cijfers nu zo laag mogelijk houden.”

Bron: Antilliaans Dagblad