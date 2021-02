AntilliaansDagblad | Nepnieuws komt meer bij rechters

Willemstad – De wereld heeft ‘last’ van nepnieuws dat vandaag de dag vooral via sociale media verspreid wordt. Ook Curaçao komt hier niet onderuit en het is dus van belang dat de rechter meer en meer invulling geeft aan het begrip nepnieuws.

Dat heeft de deken van de Orde van Advocaten, Carine Jänsch, de vorige week nieuw geïnstalleerde rechters als boodschap meegegeven. Op Curaçao is geen speciale wetgeving voor de bestrijding van nepnieuws.

Jänsch:

,,Afhankelijk van de omstandigheden kan nepnieuws worden aangeduid als smaad of laster en zou het verspreiden van nepnieuws strafbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld vanwege het in het openbaar aanzetten tot haat of discriminatie. Publicatie van nepnieuws kan daarnaast onrechtmatig zijn jegens degene die het nieuws betreft, vanwege de onjuistheid en het schadelijke karakter ervan.”

Zij legt verder uit dat er in de rechtspraak over onrechtmatige publicaties standaard een strijd is tussen twee botsende grondrechten, te weten het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

,,In een democratische rechtsstaat zullen deze grondrechten van geval tot geval zorgvuldig moeten worden afgewogen”, zo voert zij aan. Curaçao zal zich ook moeten aansluiten bij internationale ontwikkelingen om nepnieuws tegen te gaan. De deken verwijst naar de Europese Unie die nepnieuws onder meer wil tegengaan met het bevorderen van ‘mediageletterdheid’ van burgers.

,,Daaronder wordt verstaan ‘de levenslange ontwikkeling van kritische denkvaardigheden en digitale competenties’. Een mondvol. Het klinkt voor ons hier misschien als een ver-vanmijn- bedshow. Maar dat is het per definitie niet als het gaat om nepnieuws dat online en dus wereldwijd wordt verspreid”, zo benadrukt ze nog maar eens. En de gang naar de rechter komt steeds vaker voor als de eigen censuur van de sociale media geen soelaas biedt. Want, zo voert zij aan:

,,Sociale media spelen zelf ook in toenemende mate rechter in hun eigen koninkrijkjes. Op basis van hun algemene voorwaarden kunnen zij nepnieuws verwijderen. Soms zijn zij hiertoe genoodzaakt, omdat zij anders zelf worden aangesproken op het nepnieuws waarvoor zij een platform bieden. Als een gebruiker het niet eens is met deze vorm van censuur staat de gang naar de rechter open.”

Met voorbeelden toont de deken aan dat zowel de gevestigde orde als de nieuwe orde bestaande uit sociale media worstelt met nepnieuws dat zich in allerlei vormen en nuances aandient. En hoewel nepnieuws door de geschiedenis heen geen nieuw fenomeen is, neemt het in ‘dit tijdperk van sociale media een enorme vlucht’.

,,Nepnieuws is een instrument voor verspreiding van complottheorieën met de meest vreselijke excessen tot gevolg. Van heksenjachten in de Middeleeuwen tot de QAnonvolgelingen die afgelopen maand het Capitool in Washington DC bestormden”, aldus Jänsch.

En, zo vervolgt zij: ,,De geschiedenis laat zien dat nepnieuws hardnekkiger wordt in moeilijke tijden, zoals in deze tijd die wordt beheerst door Covid- 19. Dit vraagt om juridische duiding van nepnieuws.”

