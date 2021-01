AntilliaansDagblad | Menno George nieuwe Vishonario

Willemstad – Partijleider Miles Mercera van Vishon heeft onlangs wederom een Vishonario gelanceerd. Ditmaal is het Menno George die reeds in augustus vorig jaar publiekelijk werd voorgesteld als secretaris van het (dagelijks bestuur) van Vishon.

George (zoon van Herman George, de echtgenoot van gouverneur Lucille George-Wout) komt uit een familie die bekend is in de Curaçaose politiek. Daarnaast is hij de broer van het voormalig lid van de Eilandsraad van Curaçao, Norbert George.

Zelf is George nieuw in de lokale politiek. Hij werkt ruim 12 jaar, als senior-manager Consulting, voor een van de grootste en bekendste adviesbureaus van Curaçao en adviseert organisaties in de private en (semi)publieke sector op het gebied van strategieontwikkeling en procesoptimalisatie. Daarnaast is hij veelvuldig betrokken geweest bij projecten op het gebied van human resource management, kwaliteitsmanagement en digitalisering van organisatieprocessen.

Vishon richt zich in haar partijprogramma op drie pijlers; economische ontwikkeling, onderwijs en sociale ontwikkeling. Volgens George is er aan deze gebieden in het afgelopen decennium onvoldoende aandacht geschonken.

,,Onze economie heeft in de afgelopen 10 jaar geen groei vertoond alhoewel de staatkundige veranderingen garant zouden staan voor economisch betere tijden. Ook de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt laat te wensen over en de eindtermen die wij toepassen in het onderwijs zijn ruim 15 jaar niet herzien. Tot slot heeft de crisis naar aanleiding van de Covid-19-pandemie ons allemaal doen realiseren dat we op sociaal gebied alles op alles moeten zetten om ervoor te zorgen dat iedereen op Curaçao in de toekomst een waardig bestaan heeft”, aldus George.

Hij is van mening dat het ambtelijk apparaat een cruciale rol speelt in het keren van het tij. ,,De overheid moet efficiënter en transparanter worden. Dit betekent aan de ene kant dat ze mee moet gaan met de tijd en moet investeren in digitalisering en automatisering van diensten en processen.

Anderzijds dient veel aandacht besteed te worden aan de rol van leiderschap en professionele ontwikkeling van het apparaat. Door de juiste hervormingen toe te passen kan de overheid weer haar rol van facilitator van ontwikkeling vervullen.

Hierbij moet bovendien korte metten gemaakt worden met vriendjespolitiek, en corruptie”, aldus George, die op 9 januari een presentatie verzorgt namens Vishon.

