AntilliaansDagblad | Meer geld voor Justitie

Willemstad – De Justitieketens op de Nederlands-Caribische eilanden kunnen rekenen op meer financiële steun uit Nederland, zo is gebleken tijdens het laatste Justitieel Vierlandenoverleg (JVO). Dit geld komt nu ter beschikking omdat verschillende justitiële projecten opgenomen zijn in de Landspakketten en via het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) gefinancierd worden.

Gisteren werd er een persconferentie georganiseerd door de Curaçaose en Arubaanse Justitieministers, Quincy Girigorie (PAR) en Andin Bikker (POR) die voor het JVO samengekomen waren op Aruba. Het JVO vond dit keer virtueel plaats samen met ook de andere twee Justitieministers, van Nederland en de BES-eilanden Ferd Grapperhaus (CDA) en van Sint Maarten Ana Richardson (NA). Ook de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops (CDA) was bij het virtuele JVO aanwezig in verband met de financiering via het Coho en de Landspakketten.

Girigorie: ,,We gaan een nieuwe fase in van samenwerken waarbij meer geld beschikbaar komt. Met een open communicatie zoals binnen het JVO wordt de relatie alleen maar verstevigd en ben ik ervan overtuigd dat we juist werken naar meer zelfstandigheid en onze autonomie versterkt wordt.”

Hij legt verder uit: ,,Sommige projecten die binnen het JVO al geaccordeerd waren, kwamen eerder niet uit de verf vanwege geld- en capaciteitsgebrek. Neem bijvoorbeeld het project ‘Grip op Grenzen’ waarbij de grensveiligheid zowel maritiem als in het luchtruim versterkt wordt. Nu is dit project in het Landspakket opgenomen en kan er geld, mankracht en materiaal beschikbaar gesteld worden. Eerdaags kan hiervoor een protocol ondertekend worden tussen de landen. Het gaat om grensveiligheid waarbij gecontroleerd wordt op drugs-, wapen- en mensenhandel.”

Bikker voegt hieraan toe: ,,Beleidsvoornemens zijn er genoeg, maar vaak kan het beleid niet uitgevoerd worden vanwege begrotingsproblemen. Nu met de coronacrisis is dit probleem nog groter. Het is dus geweldig (‘hopi bon’) dat we nu toch onze beleidsvoornemens kunnen realiseren met geld vanuit Nederland.”

Girigorie geeft ook het voorbeeld van de informatie-uitwisseling in verband met de grensoverschrijdende criminaliteit. Er is al vier jaar een werkgroep mee bezig.

,,We liggen als eilanden heel dicht bij de grootste productielanden ter wereld. We zijn de toegangsweg tot een van de grootste wereldhavens namelijk die van Rotterdam. Dit is een probleem van het Koninkrijk. Dit kan niet opgelost worden zonder de eilanden te versterken en te zorgen dat er op gedegen wijze informatie over en weer uitgewisseld wordt”, aldus de Curaçaose minister. Hier is een rijkswet voor in de maak genaamd ‘harmonisatie van informatie’.

Girigorie: ,,Totdat deze wet er is, wordt er nu gewerkt aan een tussenoplossing om de informatie-uitwisseling te verbeteren.” Hij legt uit dat er ook een akkoord is bereikt over het plan 2022-2025 van het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

45 Mln euro voor rechtsstaat

De Nederlandse minister heeft een persbericht gestuurd naar aanleiding van het JVO. Hij schrijft: ,,Ook is gesproken over het onderdeel ‘versterken rechtsstaat’ uit de Landspakketten. Met de uitvoering van deze maatregelen zijn de vier landen voortvarend van start gegaan. Nederland stelt structureel een bedrag beschikbaar oplopend tot 45 miljoen euro ter versterking van de rechtsstaat van de Caribische landen van het Koninkrijk.”

Ook de kwaliteit van de Openbaar Ministeries (OM’s) staat hoog op de agenda van de landen. Grapperhaus: ,,Vandaag zijn er afspraken gemaakt zodat er jaarlijks lokale officieren van justitie (van de eilanden) worden opgeleid.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de opleidingen rechtsgeleerdheid in de landen, zodat afgestudeerden van de universiteiten van Aruba en Curaçao gelijke toegang hebben tot de selectie en opleidingen voor de beroepen van advocaat, rechter en officier van justitie in Nederland. Deze afspraken bevorderen de uitwisseling van deze professionals tussen de landen en draagt bij aan de kwaliteit en diversiteit van de togaberoepen.”

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering in de drie landen en Caribisch Nederland maakt het strafproces efficiënter en geeft meer rechten aan slachtoffers, zo vervolg het bericht vanuit Nederland. ,,Voor de politie en het OM gelden in het gehele Caribisce deel van het Koninkrijk dezelfde regels voor het opsporen van strafbare feiten. Ook voor de berechting van die zaken kunnen de rechters dezelfde regels hanteren. Daarom zijn afspraken gemaakt zodat deze wetboeken dezelfde inhoud hebben en op een gelijk moment in werking treden.”

De Nederlandse minister legt over de justitiële gegevensuitwisseling nog nader uit dat er bij de uitwisseling vooral een ‘stevige gegevensbescherming’ nodig is. ,,Daarom hebben de bewindspersonen afspraken gemaakt om te zorgen dat de bescherming van gegevens eenduidig geregeld wordt. Ook is besproken hoe de informatieknooppunten van de eilanden verder ontwikkeld kunnen worden”, aldus Grapperhaus.

