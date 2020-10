AntilliaansDagblad | Liquidatie online kansspelaanbieder

Willemstad – Curaçao Interactive Gaming Licensing nv is geliquideerd. Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering is begin september 2020 besloten de vennootschap per 10 september 2020 te ontbinden en algeheel te liquideren.

Zo meldt een recente officiële bekendmaking van de vereffenaar in de Landscourant. Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de 60-jarige Steve Vanenburg vereffenaar.

Curaçao Interactive Gaming Licensing werd opgericht in december 2000. De nv deed aan het aanbieden van offshore kansspelen en weddenschappen overeenkomstig de voorschriften van de regering van eerst de Nederlandse Antillen en later van Curaçao, waaronder de exploitatie van masterlicenties en sub-licenties; alsook het op commerciële basis ontwikkelen, aanbieden en managen van elektronische diensten op het gebied van spel en weddenschap binnen het wettelijk toegestane kader.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC