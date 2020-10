AntilliaansDagblad | ‘Binnen maand nieuwe minister’

Willemstad – Premier Eugene Rhuggenaath, die sinds het aftreden van voormalig minister van Onderwijs Marilyn Alcalá-Wallé de post van OWCS waarneemt, hoopt binnen een maand een nieuwe minister te kunnen verwelkomen binnen zijn kabinet.

Dat laat hij in gesprek met deze krant weten. Op de vraag of het kabinet-Rhuggenaath het op deze manier blijft doen tot aan de verkiezingen in maart 2021 – namelijk met twee ministers minder: op de post van Gezondheid, Milieu en Natuur en op die van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport – laat de premier weten dat dit niet het geval zal zijn.

,,We zijn nog bezig met de zoektocht. Voor Onderwijs zijn er enkele kandidaten waarmee ik aan het praten ben.”

Of de kandidaten personen uit de PAR – waarvan Rhuggenaath de leider is – zijn of juist experts op het gebied van onderwijs, wil de premier niet zeggen. Wel geeft hij aan dat hij met verschillende experts heeft gesproken. ,,Dat was niet gemakkelijk… om hen ervan te overtuigen slechts enkele maanden voor de verkiezingen minister te worden”, aldus Rhuggenaath, die vervolgens aangeeft dat het afhankelijk is van de screeningsprocedure, maar dat hij hoopt dat de nieuwe minister binnen een maand kan beginnen.

Rhuggenaath neemt de post van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) zelf waar sinds het aftreden van voormalig partijgenoot Marilyn Alcalá-Wallé eind januari. De voormalig bewindsvrouw geldt als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie. Ze wordt ervan verdacht de Wet Integriteit (kandidaat-)ministers – beter bekend als de Screeningswet – te hebben overtreden. Het Openbaar Ministerie doet sindsdien geen uitspraken over de zaak en geeft enkel aan dat het onderzoek in volle gang is. Alcalá-Wallé wordt vertegenwoordigd door advocaten Olga Kostrzewski en Achim Henriques. Kostrzewski stelt in dit stadium geen uitspraken te kunnen doen over de zaak.

De andere post die momenteel vacant is, is die van minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Deze neemt minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning waar sinds het aftreden van Suzy Camelia-Römer in juli, nadat zij de steun had verloren van haar enige Statenlid Rennox Calmes.

Jesus-Leito liet vrijdag in de Staten weten dat ‘we er uiteraard naar streven om op elke post een minister te hebben’. ,,Daar zijn we dan ook mee bezig en binnenkort kan er ook meer informatie worden gegeven over de nieuwe minister van Gezondheid”, aldus de korte verklaring van de bewindsvrouw.

Bron: Antilliaans Dagblad