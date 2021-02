AntilliaansDagblad | Lancering ‘At home in Curaçao’

Willemstad – De Curaçaose overheid heeft gisteren het programma ‘At home in Curaçao: convenient working and living’ gelanceerd. Dat gebeurde tijdens een webinar met meer dan 800 deelnemers van over de hele wereld.

Het idee is de rode loper uit te leggen voor toeristen die het wel zien zitten om een half jaartje op Curaçao te wonen, terwijl zij hun diensten verlenen aan bedrijven en klanten in het buitenland. Dat zijn bijvoorbeeld de ‘digital nomads’ en ‘remote workers’.

Maar behalve om iemand die op afstand werkt, kan het ook gaan om iemand die het koude weer in zijn eigen land wil ontvluchten en komt overwinteren op het eiland, de zogenaamde ‘hibernators’ of ‘snow birds’.

In een persconferentie gistermiddag hebben minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling (MEO) en Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) benadrukt dat het programma kansen biedt voor economische ontwikkeling in een moeilijke periode ten gevolge van de coronapandemie.

De Toelatingsorganisatie van het ministerie van Justitie speelt een belangrijke rol bij een soepele, digitale toelatingsprocedure voor deze groep die naar verwachting een substantieel bedrag aan deviezen binnen zal brengen.

Het initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen de ministeries van MEO, Justitie en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en toeristenbureau CTB. Volgens minister Martina wordt gemikt op ongeveer 625 geïnteresseerden.

,,Die dragen samen voor 125 miljoen gulden per jaar bij aan onze economie.” Een aanzienlijk bedrag van 200.000 gulden per persoon, geeft de MEO-minister toe, maar te verklaren door het aandeel van degenen die langere tijd komen en in luxe accommodaties verblijven.

Samen met CTB zal Curaçao worden gepromoot als de ideale plek in de tropen om te wonen en te werken. Het eiland heeft alles in huis om dat mogelijk te maken, verzekert Martina. Hij noemt de goede infrastructuur van het internet, de aanwezigheid van een geavanceerd datacenter en het betrouwbare bancaire en juridische systeem. Maar ook de vriendelijke, veilige en strategische plek buiten het orkaangebied.

,,En dan natuurlijk het tropische klimaat.”

Kern van het programma is een snelle, digitale procedure op maat via de website www.athomeincuracao.com. Het aanvraagformulier kan naar wens in het Engels, Spaans of Nederlands online worden ingediend. Dat gaat samen met een aantal documenten, zoals kopie van een paspoort, een gezondheidsverklaring en een ziektekostenverzekering.

Ook is een bewijs nodig waaruit blijkt dat iemand financieel op eigen benen kan staan, zoals een contract van een werkgever. Wie op afstand werkt op basis van dit programma kan maximaal zes maanden op Curaçao blijven, met de mogelijkheid van een verlenging met nog eens zes maanden, maar heeft geen werkvergunning nodig.

Het streven is dat de hele aanvraagprocedure in ongeveer twee weken wordt afgehandeld.

Bron: Antilliaans Dagblad