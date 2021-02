AntilliaansDagblad | KPC: Pas op voor plunderaars bankrekening

Willemstad – De politie krijgt verschillende aangiftes binnen van internetfraude waarbij bankrekeningen worden geplunderd.

Het Korps Politie Curaçao (KPC) legt in een persbericht uit dat de slachtoffers een mail krijgen die erg lijkt op een bericht van hun bank. De klant wordt gevraagd op een link te klikken. Op dat moment wordt aangegeven dat het systeem aan het upgraden is en wordt gevraagd of de persoon in kwestie de gebruikersnaam en het wachtwoord kan invullen. Dan sluit het systeem ‘normaal’, waarna de klant moet constateren dat de rekening is leeggehaald.

,,Het is niet gebuikelijk dat banken via mail vragen om wachtwoorden en gebruikersnamen. Let dus goed op, want wij hebben meldingen binnengekregen van klanten die zo al 40.000 gulden verloren hebben”, aldus de politie.

Bron: Antilliaans Dagblad