AntilliaansDagblad | Knops onder indruk van ziekenhuis Aruba

Oranjestad – Het Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) kreeg gisteren bezoek van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hij toonde zich onder de indruk van het niveau van de medische zorg die in het Arubaanse hospitaal wordt verleend.

De bewindsman had speciale interesse voor de zorg aan coronapatiënten. Daarom ging hij even langs op afdeling B3, waar deze patiënten in isolatie zijn ondergebracht. Ook keek Knops even rond op de afdeling Intensive Care, die met hulp van Nederland is uitgebreid. Daarna ging het gezelschap richting het laboratorium waar al maanden de nadruk ligt op de coronatests. Hij kreeg daar te maken met medewerkers die vol trots vertelden hoe snel zij in staat zijn een testuitslag van de bij toeristen en lokale mensen afgenomen PCR-tests te produceren.

Tijdens de lunch kreeg Knops uitleg over de zorg in het HOH in zijn algemeenheid en de ontwikkeling van het ziekenhuis in de richting van duurzaamheid. Tijdens het gesprek werden ook moeilijke onderwerpen besproken, zoals de afgedwongen bezuinigingen en de samenwerking binnen de regio.

De Arubaanse Bond van Verpleegkundigen (ABV) is enigszins gepikeerd omdat ze volledig zijn genegeerd tijdens het bezoek van staatssecretaris Raymond Knops aan het ziekenhuis. Onlangs stuurden ze een brief met hun bezwaren tegen de opgelegde bezuinigingen aan de bewindsman.

De zorgverleners zijn het er niet mee eens dat zij financiële offers moeten brengen, terwijl in de rest van het Koninkrijk bonussen worden uitgedeeld aan de zorgmedewerkers. Ze nemen het Knops zeer kwalijk dat hij niet even tijd voor een gesprek met hen heeft ingeruimd tijdens zijn bezoek aan het HOH.

Knops verklaarde desgevraagd dat hij de bewuste brief nog niet had gezien, maar dat hij vindt dat iedereen solidair moet zijn in het streven om Aruba zo snel mogelijk uit de crisis te trekken.

